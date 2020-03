Dietmar Hamann envoie un avertissement de transfert à Frank Lampard après la défaite de Chelsea au Bayern Munich

Dietmar Hamann estime que Chelsea a besoin de deux ou trois nouveaux ajouts en défense (Photo: RTE / .)

Dietmar Hamann estime que la défaite battante de Chelsea aux mains du Bayern Munich prouve que Frank Lampard doit “restructurer massivement sa défense” avec au moins deux ou trois signatures en été.

Chelsea regarde le baril de l’élimination de la Ligue des champions après une masterclass offensive du Bayern lors des 16 matches aller de mardi soir à Stamford Bridge.

Le jeune club de Lampard a réussi à garder le Bayern à distance jusqu’à la mi-temps, mais Serge Gnabry a brisé les espoirs de Chelsea avec un doublé de trois minutes et Robert Lewandowski a ajouté un troisième but pour les visiteurs à la 76e minute.

Le héros de Liverpool, Hamaan, qui a passé la meilleure partie d’une décennie avec le Bayern au début de sa carrière de joueur, a défendu l’entraîneur-chef de Chelsea Lampard après le coup de sifflet final.

Cependant, l’ancien milieu de terrain allemand insiste sur le fait que les Bleus devront verser de l’argent cet été afin de résoudre leurs problèmes défensifs.

“Même s’ils ne le font pas [qualify for next season’s Champions League], Je m’attends à ce que Frank Lampard garde son emploi », a déclaré Hamaan à RTE Sport.

«Nous ne devons pas oublier, pour sa défense, que [Ruben] Loftus-Cheek, [Callum] Hudson-Odoi, [Christian] Pulisic et [N’Golo] Kante n’était pas indisponible ce soir. Ce sont les quatre meilleurs joueurs qui n’étaient pas indisponibles.

«Je pense qu’ils ont dû se restructurer massivement en défense. Ils n’ont pas de «gardien tel qu’il est actuellement. Ils ont un homme de 38 ans [Willy Caballero] dans le but qui pourrait être en mesure de terminer la saison, mais vous ne voulez pas entrer dans la nouvelle saison avec un joueur de 38 à 39 ans.

Gnabry a marqué un doublé Quickfire en seconde période à Stamford Bridge (Photo: .)

«Kepa [Arrizabalaga], est-il assez bon? Il reste à voir, nous ne savons pas.

«Tout le monde délire [Antonio] Rudiger disant qu’il est notre [Germany] numéro un défenseur central pour l’Euro 2020. Je ne vois pas ce que les autres voient.

‘Je pense [Andreas] Christensen est un joueur très talentueux mais il manque d’aide et [Cesar] Azpilicueta arrive à la fin de sa carrière.

“Donc je pense qu’en défense, ils ont besoin de renfort et d’au moins deux ou trois joueurs.”

Hamann s’inquiète de Rudiger et Caballero (Photo: .)

Michael Ballack est confiant que les jeunes joueurs de Chelsea auront beaucoup appris en se testant contre les meilleurs mardi soir.

«Si vous laissez cette équipe du Bayern Munich jouer et que vous ne sortez pas et ne les appuyez pas… nous nous attendions à quelque chose de similaire quand nous avons vu Tottenham mais cette équipe de Tottenham n’est pas comparable à cette équipe du Bayern Munich – ils ont été battus, sept buts par ce Bayern L’équipe de Munich, surclassée ”, a déclaré l’ancien milieu de terrain de Chelsea et du Bayern sur Chelsea TV.

«Cette équipe du Bayern Munich semble être vraiment, vraiment bien préparée mais vous devez leur poser des problèmes.

«Les gens comprendront s’ils vont attaquer et s’ils perdent 2 ou 3-0 et ils essaient un peu plus. Mais c’est aussi un point d’expérience. C’est un mélange des deux et vous apprenez de ces jeux. »

Ballack pense que les jeunes de Chelsea auront beaucoup appris pendant la défaite (Photo: .)

«Vous apprenez de ce genre de matches et même s’ils ont connu cette défaite difficile aujourd’hui, ils en tireront des leçons.

«Ils apprendront plus que de jouer à Donetsk ou dans d’autres équipes (en Ligue Europa).

“Ce sont les meilleures équipes, vous voulez toujours jouer contre les meilleures équipes et c’est ainsi que vous apprenez.”

À propos de l’approche de Chelsea pour le match retour à Munich, Ballack a ajouté: «C’est un autre défi et un autre test pour cette équipe et bien sûr, personne ne mettra plus son argent sur Chelsea après avoir vu cette équipe du Bayern Munich.

“Mais c’est un autre match et vous vous représentez, votre club et la Ligue des Champions est un endroit fantastique pour jouer.

«Ils devraient s’amuser, sortir et être positifs, apprendre d’aujourd’hui et personne ne les critiquera s’ils perdent à nouveau.

“Peut-être un peu plus d’énergie positive.”

