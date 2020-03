Football trivia



Elle est réapparue! C’est le bel intrus de la finale de la Ligue des champions





Julián Bermúdez





27 mars 2020 à 12 h 07

Au milieu du coronavirus, la femme a révélé qu’elle se trouvait sur une île des Bahamas pour passer la pandémie

Kinsey Wolanski est devenu célèbre après être entré sur le terrain de jeu du stade Wanda Metropolitano avec des vêtements suggestifs lors de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et Tottenham.

Ses abonnés sur les réseaux sociaux ont augmenté rapidement, mais son compte a été piraté et très peu de choses à son sujet, bien que plus tard, elle ait ouvert un autre compte et, peu à peu, ses abonnés ont augmenté à nouveau.

Eh bien maintenant, en raison du coronavirus, la femme est devenue célèbre après avoir publié des images suggestives avec le célèbre modèle Demi Rose.

Au milieu de la quarantaine mondiale par Covid-19, Kinsey et Demi se sont rendus sur une île paradisiaque des Bahamas pour être loin de cette pandémie.

Elle a indiqué qu’elle ne sait pas quand elle pourra retourner aux États-Unis, mais pendant ce temps, elle a profité de ses journées au soleil avec son partenaire dans de nouveaux méfaits.