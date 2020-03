Erling Haaland s’exprime après la défaite du Borussia Dortmund face au PSG

Erling Haaland a eu du mal à jouer à huis clos alors que le PSG battait le Borussia Dortmund (Photo: .)

Erling Haaland dit qu’il a trouvé «bizarre» de jouer dans un stade vide après que le Borussia Dortmund se soit retiré de la Ligue des champions aux mains du Paris Saint-Germain.

Le match retour des huitièmes de finale a dû être joué à huis clos en raison de préoccupations concernant l’épidémie de coronavirus qui a créé une atmosphère surréaliste mercredi soir alors que le PSG a renversé un déficit de 2-1 pour réserver sa place en quart de finale.

Une paire de buts en première mi-temps de Neymar et Juan Bernat a suffi pour sceller la victoire des hôtes et les joueurs du PSG se sont délectés de se moquer de l’attaquant talismanique adolescent de Dortmund qui leur avait causé tant de problèmes au match aller.

Il semble que l’équipe de Thomas Tuchel s’est opposée aux ébats de Haaland sur les réseaux sociaux avant l’affrontement, car il a affirmé que Paris était «ma ville» en réponse à un partisan sur Snapchat.

Réagissant à la défaite de Dortmund, Haaland a déclaré à DAZN: «Pour être honnête, j’ai raté mes fans de Dortmund. C’était bizarre de jouer. »

À la perspective du derby de Dortmund avec Schalke joué à huis clos, le Norvégien a fulminé: «C’est merde, c’est aussi simple que ça.

“J’ai besoin qu’ils disent que c’est facile.”

Les joueurs du PSG ont imité les célébrations de Haaland après leur victoire (Photo: RMC)

Presnel Kimpembe a donné un aperçu des célébrations visant Haaland après le coup de sifflet final, affirmant que les joueurs de Dortmund manquaient d’humilité après leur victoire au match aller.

“Ce sont de grands joueurs mais maintenant je dirai qu’ils ont perdu leur humilité”, a déclaré le défenseur du PSG à RMC Sport.

«Parce qu’après leur victoire à domicile [in the first leg] ils ont publié beaucoup de tweets, beaucoup d’Instagram, beaucoup de mots, beaucoup de ceci et cela.

“Que ce soit leur directeur sportif, les joueurs, le compte Instagram officiel du club … c’est tout.”

Plus: Ligue des champions



Interrogé pour savoir si cela avait fourni une motivation supplémentaire, Kimpembe a poursuivi: «Nous l’avons tous vu.

«Nous l’avons gardé dans un coin de nos têtes et je pense que cela nous a tous boostés.

«Cela nous a permis d’avoir cette petite rage dans un coin de nos têtes et [on Wednesday night] nous en avons profité. »

