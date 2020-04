Ethan Ampadu révèle les messages de l’équipe de Chelsea après que Leipzig a battu les Spurs

Le jeune défenseur est entré dans l’équipe pour le dernier affrontement de la Ligue des Champions (Photo: .)

Le jeune de Chelsea Ethan Ampadu, qui est prêté au RB Leipzig, a révélé qu’il avait reçu des messages de ses coéquipiers bleus après avoir battu Tottenham en Ligue des champions.

Les Allemands ont dû faire face à une crise de blessures et de suspensions à l’arrière pour leur affrontement des 16 derniers matchs contre les Spurs dans le nord de Londres, avec Ampadu, l’un des nombreux joueurs recrutés pour couvrir.

Il a donné une performance très prometteuse, bien que contre une attaque de Tottenham manquant Harry Kane et Heung-min Son, alors que Leipzig gagnait 1-0 et il avait des messages de ses coéquipiers de Chelsea en attente à temps plein sur son téléphone.

“Le truc d’être à Londres, vous devez le lâcher, car cela peut vous affecter”, a déclaré Ampadu à l’Athletic au sujet de son voyage au stade Tottenham Hotspur en février.

«À la mi-temps, la discussion portait sur la façon de continuer à pénétrer et d’essayer de garder une feuille blanche. Des trucs de football normaux et génériques, vraiment.

«Après avoir marqué, nous sommes allés un peu plus loin que nous n’aurions aimé et ils ont poussé plus haut. Nous n’avions pas autant de contrôle qu’en première période mais, en termes de défense, je me sentais encore assez à l’aise – comme dans, à l’aise dans mon rôle au sein de l’équipe.

«[At full-time I] senti positif, senti que j’avais bien fait. C’était fatigant, les poumons et les jambes devaient s’y habituer. J’ai reçu quelques messages des joueurs de Chelsea après. »

Timo Werner a marqué le seul but du match, depuis le point de penalty, et Ampadu ne doute pas de la qualité de l’attaquant allemand – qui a été lié à Chelsea et Liverpool -.

Il a poursuivi: «J’avais beaucoup entendu parler de lui avant de venir. Il était dans les médias en Angleterre à cause de ses objectifs, de son rythme, de son impitoyabilité. Ici, je l’ai vu.

Ampadu a gardé l’attaque de fortune des Spurs à distance assez confortablement (Photo: .)

«Il marque toutes sortes de buts, il prend du retard, il peut courir avec des joueurs à son rythme, c’est un joueur passionnant.

«C’est un bon gars. Assez calme. Je pense que c’est quelque chose ici, ils sont tous assez calmes, allez de l’avant – même si c’est peut-être ma barrière linguistique et j’ai raté tout ça. »

Malgré ses impressions contre les Spurs, Ampadu a par la suite subi une blessure au dos qui l’a vu mis sur la touche avant que la saison de football ne soit interrompue par la crise des coronavirus.

