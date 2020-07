Ex-Timbers Gleeson sur un procès pour faute professionnelle médicale

Avant la saison MLS 2018, la vie n’aurait pas pu être meilleure pour Jake Gleeson. Il vivait son rêve de jouer au soccer professionnel en tant que gardien de but des Portland Timbers, et de le faire dans une ville qu’il aimait. Il avait déjà fait partie d’une équipe victorieuse en Coupe MLS et à 28 ans, il avait toujours l’impression que ses meilleures années étaient devant lui.

Deux ans plus tard, le rêve de Gleeson a disparu suite à une série d’événements calamiteux qui ont commencé par une intervention chirurgicale pour traiter les fractures de stress dans les deux tibias et l’ont rendu incapable de marcher sans douleur.

Lundi, Gleeson, par l’intermédiaire de ses avocats, a déposé une plainte pour faute professionnelle médicale à Oregon Circuit Court, comté de Multnomah, contre deux des médecins de l’équipe des Timbers, Richard H. Edelson et Jonathan E. Greenleaf. Les défendeurs sont également nommés Oregon Sports Medicine Associates ainsi que Oregon Outpatient Surgery Center.

Gleeson réclame plus de 10 millions de dollars en dommages économiques et non économiques.

Dans une interview par vidéoconférence, Gleeson dit que les médecins nommés dans le costume « ont pris ma vie, ont pris mon gagne-pain et ce que je consacrais à ma vie, et m’ont juste laissé là pour ramasser les morceaux. Cela a été absolument paralysant, dévastateur. Je ne souhaite à personne les deux dernières années de ma vie. «

Les Timbers, qui n’ont pas été cités comme défendeurs dans la poursuite, n’ont pas pu être joints pour commenter.

C’est à l’été 2018 que la vie de Gleeson a pris un tournant radical. Il souffrait de douleurs aux tibias et les radiographies ont révélé des fractures de stress dans les deux tibias. Les médecins de l’équipe des Timbers ont recommandé que des plaques métalliques soient insérées dans les deux tibias. L’opération a été réalisée le 15 août, et un mois plus tard, la guérison de Gleeson allait bien. Il s’attendait à être de retour sur le terrain en octobre.

Mais à la mi-septembre, Gleeson a développé une infection à la jambe droite. Il a subi une autre intervention chirurgicale qui était censée retirer la plaque de cette jambe, seulement pour que les médecins choisissent de la laisser. L’infection se reproduisant, la décision a été prise de retirer la plaque de sa jambe droite une semaine plus tard, mais ensuite un une infection de la jambe gauche s’est développée. Cette plaque a également été retirée.

Gleeson a rapidement cherché de nouveaux médecins et a reçu un diagnostic de nécrose et d’ostéomyélite dans ses deux tibias, ce qui signifie que des parties de l’os ont été infectées et sont mortes.

« J’étais en chirurgie le lendemain », dit-il.

Gleeson estime qu’il a subi 12 interventions chirurgicales au total, dont les dernières consistaient à retirer des morceaux d’os morts et infectés.

Dans le dossier du tribunal, dont ESPN a obtenu une copie, la poursuite allègue en partie que les défendeurs ont fait preuve de négligence en ce que les plaques n’ont pas été correctement stérilisées avant la chirurgie. Il soutient également qu’il y a eu une « violation de stérilité » au Oregon Outpatient Surgery Center qui n’a pas été révélée à Gleeson. Il allègue également que les médecins ont sélectionné « des procédures agressives et risquées » pour Gleeson, sans essayer d’abord des thérapies plus conservatrices. Enfin, il affirme qu’il n’y avait « aucune nécessité orthopédique claire d’implanter les dispositifs ».

Les complications qui ont surgi des chirurgies ont envoyé Gleeson à travers une réhabilitation exténuante. Un cathéter a été inséré dans une veine afin que les antibiotiques puissent être envoyés directement au cœur de Gleeson. Il avait un tube qui sortait de sa jambe pour retirer le pus qui s’accumulerait. Gleeson se rappelle avoir passé des mois sur un canapé; se lever pour aller aux toilettes était un défi. Il a dit qu’il ne pouvait pas commencer à compter le nombre de comprimés d’oxycodone et de morphine qu’il avait pris pour la douleur.

Gleeson a tenté de retrouver la force nécessaire dans ses jambes pour retourner sur le terrain, mais trop de dégâts avaient été causés, ce qui lui reste à ce jour.

« Pour ce qui est de courir, de sauter ou d’essayer de reprendre l’entraînement, ces choses ne sont pas vraiment dans les cartes pour moi en ce moment », dit-il. « J’ai encore beaucoup de douleur au tibia et de nerf. »

Gleeson rappelle que jusqu’à la fin de 2019, il avait encore espéré qu’il pourrait jouer à nouveau. Mais des activités qui étaient autrefois faciles sont maintenant des tâches herculéennes. Il ne peut marcher que quelques kilomètres à la fois. Les séances sur tapis roulant durent environ une minute avant que la douleur ne devienne trop intense.

« Cela m’a vraiment frappé de ne jamais être le joueur que j’étais », dit-il. « Donc, même si mes jambes arrivaient à un point où je pouvais jouer, je ne reviendrais jamais à ce niveau. La MLS est partie pour moi maintenant. »

Jake Gleeson a déposé une poursuite pour faute professionnelle suite à une opération chirurgicale qui a mis fin à sa carrière en MLS avec les Portland Timbers. Jerome Miron-USA TODAY Sports

L’aspect physique de son rétablissement n’était même pas la moitié de la bataille. Qu’il ne pouvait pas surmonter la bosse a saigné physiquement dans une agitation émotionnelle, exacerbée par la probabilité que sa carrière soit terminée. Gleeson a déclaré qu’il souffrait d’attaques de panique, d’anxiété et de dépression grave.

« J’avais ces pilules devant moi, et je me suis dit ‘si je les prenais, alors ce serait la fin de la douleur’ », a-t-il déclaré. « Cela m’est venu à l’esprit plus d’une fois parce que j’ai réalisé à un moment donné que c’est probablement ma carrière. C’est ma vie et j’étais juste en colère et confus quant à la façon dont quelqu’un pouvait faire ça. Pour prendre ces libertés avec ma santé, en particulier ma carrière , J’y repense maintenant et je suis bouleversé d’être arrivé à ce point. Mais à l’époque, quand vous prenez autant de médicaments, il est difficile de voir l’autre côté.

« J’étais définitivement assez sombre pendant quelques mois. J’en sors encore maintenant. »

Gleeson a déclaré que son système de soutien – qui comprenait sa famille et sa petite amie, Jordan Farrell – l’a aidé à s’en sortir. Il a également commencé à voir un thérapeute, ce qui l’a aidé à articuler et à traiter ce qu’il vivait.

« Quand vous êtes coincé avec vos propres pensées et que vous ne vous sentez pas à l’aise de les dire, aller voir un professionnel avec qui vous pouvez vraiment m’aider », a-t-il déclaré.

L’activité physique de Gleeson se limite désormais aux randonnées et aux parties de golf. Il ironise que le golf est sa «thérapie» maintenant, bien que sa nouvelle norme soit de s’attendre à un certain niveau de douleur quand il marche. Gleeson admet qu’en raison de l’inconfort, il n’a pas traité toute sa colère. Certaines nuits, il sera éveillé et son esprit se focalisera sur ce qui s’est passé et ce qui aurait pu être. D’autres nuits, il se réveillera, incapable de se rendormir. La journée peut également être difficile.

« C’est difficile pour moi de regarder les matchs de la MLS », dit-il. « Je suis frustré. Je suis triste. »

Un regret que Gleeson a, c’est qu’il n’a jamais pu dire au revoir à la Timbers Army ou à la ville de Portland. Il n’y a jamais eu de retraite officielle à cause de ce qui se passait avec cette reprise.

« J’étais un gamin de 19 ans quand je suis arrivé ici, alors que nous étions encore en USL », dit-il. « J’ai vu l’équipe évoluer en MLS, puis gagner la Coupe MLS et aller en finale deux fois, aller en séries éliminatoires. Pour moi, c’était une expérience phénoménale.

« Je donnerais à peu près n’importe quoi pour marcher sur ce terrain à nouveau et jouer devant la Timbers Army. Avoir cette expérience qui m’a été enlevée était horrible, mais je suis aussi très reconnaissant pour chaque instant que j’ai passé sur ce terrain et dépensé dans la ville parce que c’est un endroit incroyable pour jouer et c’est un endroit incroyable pour vivre. «

Gleeson tente maintenant de reconstruire sa vie professionnelle en tant qu’entraîneur. Il a récemment signé pour devenir l’entraîneur des gardiens de but de l’équipe féminine du St. Mary’s College de Moraga, en Californie.

« Les gens disent que votre vie peut changer en un instant », a-t-il déclaré. « Ils ne mentaient pas à ce sujet. »

Gleeson espère maintenant que sa vie changera pour le mieux.