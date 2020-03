Frank Lampard a dit de signer cinq joueurs après la défaite de Chelsea en Ligue des champions contre le Bayern Munich

Frank Lampard a été informé que Chelsea devait signer «quatre joueurs sur cinq» (Photo: .)

Frank Lampard a été informé que Chelsea devait recruter «quatre ou cinq» joueurs pour atteindre le niveau suivant après leur humble défaite en Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Les espoirs de Chelsea de progresser en Ligue des champions ont été portés un coup dur mardi soir après avoir été battus 3-0 par le Bayern à Stamford Bridge.

Un doublé de l’ancienne star d’Arsenal Serge Gnabry et un but tardif de Robert Lewandowski ont mis le Bayern en contrôle total de la rencontre des 16 derniers avant le match retour en Allemagne.

Après un bon début de saison, Chelsea est également défaillant en Premier League et Owen Hargreaves et Rio Ferdinand pensent que le club doit renforcer l’équipe de Lampard cet été.

L’ancienne star de Manchester United et du Bayern Munich Hargreaves a déclaré à BT Sport: «Au moins quatre ou cinq [signings] – pas seulement la quantité mais la qualité.

«De vrais joueurs de qualité qui peuvent faire la différence. Chaque joueur du Bayern Munich a fait une différence aujourd’hui à un moment donné du match.

«Frank avait trop de joueurs qui n’avaient pas assez joué au football – que ce soit [Ross] Barkley ou [Olivier] Giroud. »

Ferdinand, héros de Manchester United et d’Angleterre, a ajouté: [Lampard] va devoir mettre en œuvre sa propre philosophie.

“Mais il va aussi devoir pénétrer ce marché des transferts et faire des vagues avec l’opportunité qu’il a dans la fenêtre suivante.

‘À l’avant [is where he most needs to add] – Tammy Abraham marque mais il est jeune et a besoin de quelqu’un pour venir l’aider dans cette responsabilité. »

Réagissant à l’humble défaite de son équipe face au Bayern Munich, le manager de Chelsea, Frank Lampard, a déclaré: «La performance était médiocre et il faut parfois être brutalement honnête.

«Ils nous ont surclassés dans tous les départements et ça donne à réfléchir. Le niveau d’équipe qu’ils représentent est la raison pour laquelle ils défient en Bundesliga et en Europe d’année en année.

«Je suis déçu que nous ne puissions pas faire plus contre eux. Nous devons le prendre sur le menton et travailler pour revenir aux niveaux que nous voulons atteindre.

Les espoirs de la Ligue des champions de Chelsea sont suspendus à un fil (Photo: .)

«Si vous regardez le choix des passes qu’ils font, nos choix doivent s’améliorer. Si nos joueurs en ont un peu, ce que je pense qu’ils font, ils vont regarder contre qui ils jouaient et le niveau auquel ils doivent travailler.

«Nous jouerons toujours avec fierté, mais je suis plus préoccupé par l’ensemble. À quelle vitesse pouvons-nous récupérer pour la Premier League et à quelle vitesse pouvons-nous atteindre le niveau? »

Chelsea, actuellement quatrième dans l’élite anglaise, se rendra à Bournemouth samedi.

