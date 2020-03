Frank Lampard accusé d’avoir commis une grosse erreur à Chelsea avec la signature du record Kepa

Frank Lampard a été critiqué pour sa gestion de la signature du record de Chelsea Kepa (Photo: .)

L’ancien attaquant de Chelsea Tony Cascarino a critiqué le traitement de Frank Lampard de la signature du record du club Kepa Arrizabalaga et a déclaré que la situation des gardiens à Stamford Bridge était en train de déborder.

Chelsea a fait de l’international espagnol Kepa le gardien de but le plus cher du monde en dépensant plus de 70 millions de livres sterling pour le recruter de l’Atletico Bilbao en 2018.

Mais le joueur de 25 ans a subi un sort mitigé dans l’ouest de Londres, avec un certain nombre de performances médiocres et un affrontement choquant avec l’ancien manager Maurizio Sarri éclipsant sa carrière à Chelsea à ce jour.

Lampard a ouvertement critiqué Kepa plus tôt dans la saison avant de le laisser tomber pour Willy Caballero, 38 ans, mais Cascarino pense que c’était une erreur.

“Il y a quelque chose qui mijote au Chelsea Football Club, et ça déborde”, a déclaré Cascarino à talkSPORT.

«C’est cette situation de Kepa. Petr Cech est venu pour superviser tout ce qui se passe au club de football, et il était gardien de but.

«Ils ont dépensé 70 millions de livres sterling pour amener Kepa au club de football. Après le match d’Arsenal, où ils ont concédé deux buts, Kepa a été laissé de côté et n’est plus revenu depuis.

Kepa a perdu sa place dans le onze de départ de Chelsea (Photo: .)

«Maintenant, Frank Lampard a reçu un gros appel sur celui-ci. Vous mettez un gardien de 38 ans lorsque le club a dépensé 70 millions de livres sterling pour Kepa.

“J’ai été vraiment surpris que Lampard n’ait montré aucune loyauté envers Kepa. At-il fait de grosses erreurs? Pas vraiment. Aurait-il pu faire plus? Oui, je pense que c’est un bon point.

«Bernd Leno a gardé sa place et Arsenal, il a eu quelques moments« Kepa ». David de Gea a connu des moments pires que lui. Hugo Lloris a eu de mauvais moments à Tottenham.

Plus: Football



“Les managers ont fait preuve de loyauté envers leurs gardiens de but.”

Le défenseur de Chelsea Marcos Alonso a marqué deux fois alors que les Bleus sont revenus par derrière pour marquer un point à Bournemouth samedi.

L’équipe de Lampard, qui reste quatrième en Premier League, affrontera les dirigeants de Liverpool en FA Cup mardi soir.

FacebookTwitterInstagram

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

PLUS: Chelsea se penchera sur la cible de Manchester United Jack Grealish, affirme Robert Pires

PLUS: Frank Lampard fournit une mise à jour sur les blessures de Tammy Abraham après le match nul de Chelsea à Bournemouth