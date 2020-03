Gary Neville se moque de Jamie Carragher sur la Premier League et la Ligue des Champions

Jamie Carragher et Gary Neville ont discuté de la façon dont la pandémie de coronavirus a et affectera le football sur Sky Sports ’The Debate

Gary Neville admet qu’il soutient les appels pour que Liverpool remporte le titre de Premier League, mais l’ancien arrière droit de Manchester United n’a pas pu résister à se moquer de Jamie Carragher en privé après que l’épidémie de coronavirus a entraîné la suspension de tout le football professionnel en Angleterre.

Les géants du Merseyside ont 25 points d’avance sur la deuxième place de Manchester City en tête du classement et se précipitaient vers leur premier titre de champion en 30 ans, mais la pandémie dévastatrice a provoqué des incertitudes sur la meilleure façon de terminer le reste de la campagne.

Jurgen Klopp aura poussé un soupir de soulagement jeudi après-midi car il a été confirmé que la saison serait prolongée indéfiniment, ce qui signifie que les Reds lèveront presque certainement le trophée à un moment donné. Cependant, il a également été annoncé que le jeu anglais serait encore reporté au 30 avril au plus tôt en raison de la crise.

Les hommes de Klopp ont une avance de 25 points sur City en tête du classement de la Premier League (Photo: .)

S’exprimant lors d’une édition spéciale du débat de Sky Sports jeudi soir, Neville et Carragher ont discuté d’un éventail de sujets allant de la façon dont la Premier League devrait “ montrer la voie ” pendant la pandémie à combien ils ont manqué le match au cours de la Ces derniers jours.

Concernant la question de savoir si les énormes points obtenus par Liverpool signifient qu’on devrait leur accorder le titre, Carragher a déclaré: «Liverpool est le plus simple. Je ne dis pas que Liverpool devrait recevoir la ligue parce que, pour moi, si la ligue ne continue pas, cela ne se sent pas bien. Quelque chose ne va pas bien à ce sujet.

“Oui, nous savons tous que Liverpool allait ou va gagner la Premier League – ils ont besoin de gagner deux matchs mais, si la ligue s’arrête, cela ne se sent pas bien.

“Oui, Liverpool peut se voir attribuer la ligue, mais il y aura toujours quelque chose qui ne lui semblera pas tout à fait correct, mais cela n’affectera pas Liverpool économiquement ou dans quelle division ils sont ou ne les affectera pas pendant quelques années. Les équipes qui sortent de la Premier League ont vraiment du mal à revenir en Premier League, ce qui pourrait affecter une équipe pendant quatre ou cinq ans.

“C’est pourquoi je dis que Liverpool n’est pas la chose la plus importante, ce sont les équipes qui vont perdre d’énormes sommes d’argent dans des divisions complètement différentes. En outre, comment affectez-vous la Ligue des Champions de la saison prochaine? Cette saison doit se terminer car elle impacte la saison prochaine à cause des places européennes et des places de Ligue des champions. Comment décidez-vous des quatre premiers et qui sera en Europe la saison prochaine? »

«Ce serait un scénario apocalyptique pour le football de ne pas terminer les matches…», dit Œ @ GNev2 en ce qui concerne le football, la saison doit se terminer – mais il ne peut toujours pas résister à la liquidation @ Carra23! 🠑€

– Sky Sports News (@SkySportsNews) 19 mars 2020

Neville, avec un sourire narquois sur le visage, a répondu: «Il a été un peu délicat sur celui-ci au cours des derniers jours sur nos messages.

«Je dis de donner à Liverpool la ligue et je continue d’envoyer un petit signe astérisque pour que vous ayez juste cette petite note à côté:« Liverpool a gagné la ligue MAIS…

«Mais ce serait un scénario apocalyptique absolu pour le football. À la fin de la journée, le football n’a pas d’importance, mais il faudrait que ce soit un scénario apocalyptique pour ne pas terminer les matches pour cette saison, car je ne vois pas comment vous pourriez passer à la saison prochaine sans terminer ces matchs. »

Liverpool a été éliminé de la Ligue des champions par l’Atletico Madrid (Photo: .)

Plus tard dans la série, Neville n’a pas pu s’empêcher de tromper Carragher alors que son copain discutait du sort de la Ligue des champions après l’élimination de Liverpool aux mains de l’Atletico Madrid.

«Si vous êtes en quart de finale… où en sommes-nous? En quart de finale de la Ligue des champions? », A déclaré Carragher.

“Ou nous sommes en quart de finale de l’Euro-“

Neville, rapide comme un éclair, l’interrompit: “Eh bien tu ne l’es pas!”

Le Premier ministre Boris Johnson a émis l’hypothèse que la «marée peut se retourner» contre le virus au cours des 12 prochaines semaines, mais il semble très peu probable que les spectateurs puissent à nouveau assister à des matchs à tout moment dans un proche avenir.

“Nous avons convenu collectivement que le match professionnel en Angleterre sera encore reporté au plus tôt le jeudi 30 avril”, a indiqué jeudi la déclaration de la FA.

“Les progrès de Covid-19 restent flous et nous pouvons rassurer tout le monde sur la santé et le bien-être des joueurs, du personnel et des supporters.”

Plus: Manchester United FC



Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

PLUS: Paul Pogba, banni de Man Utd, a été mis en garde contre le transfert du Real Madrid par le héros de Liverpool Steve McManaman

PLUS: Arsenal prend la décision de transfert de Pierre-Emerick Aubameyang alors que Manchester United prépare une offre de 50 millions de livres sterling