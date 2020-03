Graeme Souness dit à Chelsea de signer Jan Oblak après que l’Atletico Madrid ait battu Liverpool

Jan Oblak a montré que sa classe à l’Atletico Madrid avait battu Liverpool pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions (Photo: .)

Graeme Souness a exhorté Chelsea à prendre une décision pour Jan Oblak après que le gardien de but ait produit une performance inspirée lors de la victoire de l’Atletico Madrid sur Liverpool pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions.

L’attaquant de Liverpool, Roberto Firmino, semblait avoir remporté les huitièmes de finale avec une frappe précoce en prolongation – après la tête de Georginio Wijnaldum à la 43e minute – mais une série de buts du super-sous-marin Marcos Llorente (2) et Alvaro Morata ont réservé la place d’Atleti au prochain tour.

Llorente a naturellement volé les gros titres après être sorti du banc pour éteindre les espoirs de Liverpool, mais la performance titanesque d’Oblak derrière la défense acharnée de l’Atletico était tout aussi vitale et a laissé les attaquants de Jurgen Klopp de plus en plus démoralisés au fil du match.

Alors que les défauts d’Adrian étaient révélés sur la plus grande scène alors qu’il remplaçait Alisson, le premier choix de Liverpool, Oblak régnait en maître à l’autre bout du terrain. Le Slovène a réalisé neuf arrêts au cours du match retour, qui est le plus réalisé par un gardien de but lors d’un match à élimination directe de la Ligue des champions cette saison et le plus réalisé par un tireur d’arrêt à Anfield ce trimestre.

Saluant la magnifique performance d’Oblak dans le studio RTE, Niall Quinn a déclaré: «C’était une histoire de deux gardiens de but.

«Oblak était absolument superbe, il faisait des arrêts partout et était parfois impossible à briser.

«Liverpool y repensera et dira:« Comment cela n’a-t-il pas pu entrer?! », Mais vous avez quand même senti que cela allait arriver.

“Ce n’était pas parfait de se défendre par n’importe quel tronçon, c’était à leur” gardien qui tenait vraiment le coup. “

Souness estime que Chelsea devrait faire un pas pour le gardien de but de l’Atletico Oblak (Photo: RTE)

Alors que Frank Lampard serait à la recherche du remplaçant de Kepa Arrizabalaga avant le mercato estival, Souness a déclaré que Chelsea ne devrait pas chercher plus loin que le héros de l’Atletico mercredi soir.

Il a demandé à ses collègues du studio: «Savons-nous quel âge il a? (à quoi ils ont répondu: 27) Et voilà Chelsea!

«Chelsea cherche un gardien de but. C’est un homme de haut niveau depuis longtemps. »

Simeone a fait l’éloge d’Oblak après la victoire de l’Atletico Madrid (Photo: .)

Diego Simeone a salué la performance d’Oblak après la victoire de l’Atletico et a comparé son influence sur les jeux à celle de l’icône de Barcelone Lionel Messi.

“Nous avons un gardien de but qui est le meilleur du monde, sans aucun doute”, a déclaré l’entraîneur-chef de l’Atletico Madrid.

«Je le dis depuis un certain temps.

«C’est comme Barcelone qui a Messi.

«Il décide des matchs avec son jeu offensif; Oblak les résout avec ses arrêts. »

