Greenwood et Martial ont apporté un flot d’optimisme à United

9 h 00 HE

Rob Dawson, correspondant

Marcus Rashford a déclaré que les trois premières places passionnantes de Manchester United, qui incluent Anthony Martial et Mason Greenwood, ont conduit à une « vague d’optimisme » à Old Trafford.

La victoire 5-2 sur Bournemouth samedi a prolongé la séquence invaincue de United à 16 matchs tandis que Rashford, Martial et Greenwood – tous sur la cible contre l’équipe d’Eddie Howe – ont maintenant marqué 55 buts combinés dans toutes les compétitions cette saison.

« C’est vraiment excitant », a déclaré Rashford. « J’aime jouer avec ces deux joueurs.

– FC TV: Diffusez FC Daily sur ESPN +

– Insider Notebook: Pogba ouvert à un nouvel accord avec United

« Je pense juste qu’il y a un flot massif de positivité en ce moment et de l’élan. Pour nous, nous voulons que cela continue. »

« Comme aujourd’hui [Saturday], nous avons tous les trois marqué aujourd’hui. Mason a marqué deux. C’est le type d’élan que nous voulons continuer. «

Rashford avait 19 buts avant de souffrir d’une blessure au dos en janvier et n’aurait peut-être pas eu la chance d’atteindre 20 si la campagne n’avait pas été retardée en raison de la pandémie de coronavirus.

« Je veux dire à quel point je me sens béni d’être de retour en bonne santé », a ajouté Rashford.

« J’ai déjà eu cette blessure dans le passé, mais cette fois, elle était un peu pire que celle que j’ai eue auparavant.

« C’était définitivement une nouvelle difficile à entendre. »

United affrontera Aston Villa jeudi et cherche à pousser plus loin sa cause pour une place dans le top quatre et la Ligue des champions de la saison prochaine.

« Je me souviens avoir fait quelques interviews au début de la saison et je disais alors que des progrès avaient été réalisés. Nous continuons à progresser », a déclaré Rashford.

« Mais, vous savez, il est facile pour moi de voir des progrès parce que je m’entraîne avec les gars tous les jours. Je nous vois s’améliorer de jour en jour.

« Pour les fans, parfois la seule fois où ils peuvent le voir, c’est le jour du match.

« Vous savez aussi bien que nous que certains jours de match ils ne vont pas dans votre sens. Il peut sembler qu’il n’y a pas de progression, mais à 100% cette équipe progresse depuis le début de la saison.

« Le manager nous a beaucoup aidés. Il est resté avec nous dans les moments difficiles et nous avons écouté et essayé de prendre en compte ce qu’il dit et ce qu’il veut que nous livrions sur le terrain. »

« Où nous en sommes maintenant, cela se rapproche de ce que nous imaginons, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour être à nouveau difficile pour la Premier League. »