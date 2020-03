Histoire Mourinho visite des équipes allemandes en Ligue des champions | Ligue des champions

Tottenham se rendra à Leipzig (15h00) aujourd’hui lors du match retour des huitièmes de finale. Tâche difficile pour José Mourinho, compte tenu de son bilan face aux équipes germaniques. Trois victoires, trois défaites et un nul ont gagné le Portugais lors de sa visite en Allemagne pour la Ligue des champions.

Le premier duel remonte à la saison 2004-05, un jeune «Mou» affrontait le tout-puissant Bayern avec Chelsea. Au match aller, ils ont gagné 4-2 et même si le retour ressemblait à un martyre, il a fini par être le contraire. Avec des buts de Lampard et Drogba, les ‘Blues’ ont éliminé le Bayern par un score de 6-5 au total.

Deux ans plus tard, ‘The Special One’ toujours à Chelsea a affronté le Werder Brême en phase de groupes et a perdu 0-1. La saison suivante, il affronta à nouveau Shalke en groupe et fit un nul nul. Donc, l’équilibre avec l’équipe de Londres était positif.

Dans la saison 2008-09, Mourinho a été réuni avec Brême mais cette fois comme DT de l’Inter Milan et a de nouveau perdu, cette fois par 1-2. Rappelons que l’année suivante, avec l’Inter, il battrait le Bayern en finale de Ligue des champions mais, cette fois, au Santiago Bernabéu.

Le parcours portugais avec le Real Madrid serait marqué par des déceptions face aux Allemands, tombés pour la première fois en 2011-12 avec le Bayern en demi-finale (1-2). Et si cela ne suffisait pas, la saison suivante, il a perdu deux fois avec le Borussia Dortmund: 1-2 en phase de groupes et l’incroyable 1-4 en demi-finale (poker Lewandowski).

Toujours à Chelsea, José Mourinho a eu ses deux derniers affrontements en territoire allemand pour la Ligue des champions. Curieusement, les deux duels étaient en phase de groupes contre Shalke 04 (saison 13-14 et 14-15) et se sont terminés dans les joies. Dans le premier, il a gagné 3-0 et dans le second 5-0.