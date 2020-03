Ilicic élu Joueur de la semaine de l’UEFA

Le buts de poker marqués par Josip Ilicic contre Valence lui a permis de prendre le Prix ​​du joueur de la semaine de l’UEFA après ce tour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a eu lieu.

13/03/2020

Agir à 17h15

CET

Sport.es

Joueur slovène le prix a été contesté avec Neymar, qui a mené la victoire du PSG contre le Borussia Dortmund, et aussi avec Marcos Llorente, qui était le protagoniste après une nuit magique à Anfield où l’Atlético a éliminé l’actuel champion du tournoi européen.

Il faut se souvenir de l’exploit d’Ilicic à Mestalla, car aucun joueur de poker n’est collecté chaque jour et l’équipe italienne a atteint un classement historique pour les quarts de finale.

Héros Atalante à quatre buts Josip Ili & ccaron; i & cacute; remporte le prix ⚽️⚽️⚽️⚽️ # UCLPOTW | @FTBSantander pic.twitter.com/bmoPic36mH

– UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 13 mars 2020

Il y a d’autres footballeurs qui ont également atteint ce chiffre en un seul match, comme Mario Gómez, avec le Bayern Munich, Lewandowski, à la fois avec le Borussia et le Bayern, et aussi Leo Messi, qui a détruit l’Arsenal de Wenger en avril 2010 et s’est imposé contre le Bayer Leverkusen en 2012, marquant, cette fois, cinq buts.