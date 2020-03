Ilicic, le sentiment de la Ligue des champions avec Atalanta

C’est l’un des noms de la mode (toujours derrière le coronavirus, protagoniste absolu du moment au dessus de tout autre personnage ou phénomène). Josip Ilicic, un Slovène de 32 ans, est devenu un véritable cauchemar pour la défense de Valence (enfin, lui et Diakhaby, qui ont fait beaucoup de leur part). Goal poker et une performance stellaire pour assurer une passe aux quarts de finale que son Atalanta avait déjà sur la bonne voie à San Siro (où, d’ailleurs, il a également noté notre ci-dessus). L’histoire des Balkans est pleine de nids de poule et n’a pas suivi un chemin floral et météorique vers la gloire. En fait, cette saison, au cours de laquelle il vient d’avoir 32 ans, fait ses débuts en Ligue des champions. Il a dû tailler beaucoup de pierre pour atteindre le sommet de n’importe quel joueur. Et partez si vous en profitez.

03/11/2020 à 16:54

CET

Débuts avec le palermitana «maglia rossa»

Plus les joueurs de football se souviendront du slovène pendant leur séjour à Palerme. Là, il s’est fait connaître en Europe après avoir atterri de Maribor, son pays. Il décolla bientôt dans le cadre sicilien. Depuis son arrivée au début de la saison 2010/2011 Avec seulement 21 ans, il a pris une place dans onze et a été un élément clé d’une équipe qui a vécu les meilleurs moments de son histoire avant de disparaître il y a quelques mois. 25 buts et 16 passes décisives en trois saisons dans les «Águilas», bien que n’étant pas un avant-centre de premier plan, ont servi de solide lettre de motivation en Serie A.

Pari fort du «Fiore»

Fiorentina Il a payé 9 «kilos» aux Siciliens pour obtenir leurs services et à Florence, il a continué avec ses bons chiffres. Plus mature, il a eu plus de problèmes d’acclimatation (six buts et quatre passes décisives dans sa première campagne), mais il a fini par performer à un bon niveau (37 buts et 18 passes décisives dans les quatre parcours qu’il a passés dans la ville de Toscane). Avec 29 et après avoir perdu une certaine importance dans Artemio Franchi, Ilicic a signé pour Atalanta. A priori, un club un cran en dessous de l’alto, mais qui au final a ouvert les portes du paradis.

Gasperini ouvre les portes du paradis

Il y vit le meilleur moment de sa carrière et améliore d’année en année ses bénéfices et son impact sur le jeu. Et dedans ha beaucoup à faire (beaucoup) Gian Piero Gasperini. Amateur de football d’attaque, de risque, d’accumuler des joueurs dessus, le sélectionneur italien a misé beaucoup sur Josip et il lui rend cette confiance. 15 buts et 10 passes décisives la première année, 13 + 9 la deuxième et, pour le moment, 21 + 9 alors que nous ne sommes qu’au mois de mars.

Il est actuellement le meilleur buteur d’Europe dans ce que nous avons été en 2020 pour des «monstres» comme Haaland ou Cristiano. Prenez les 14 points énormes à ce stade.

Un drame qui finit presque tout

Entre les deux, un drame qui a failli prendre la vie des Balkans il y a maintenant plus d’un an et demi. Après un examen de routine, il a contracté une infection bactérienne des ganglions lymphatiques du cou.

Les mots du joueur pour décrire comment cette époque a été pour lui suffisent à nous donner une idée: «C’était difficile. Je pensais que je ne m’en remettrais pas. Chaque jour était pire. J’étais satisfait de pouvoir vivre une vie normale, même si je ne jouais plus au football. J’avais peur de m’endormir au cas où je ne me réveillerais pas. Heureusement, j’ai pris de l’avance, mais j’ai dû repartir de zéro. J’ai dû apprendre à marcher, à courir, comme si j’étais un enfant.