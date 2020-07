Internazionale vs. Bologna – Rapport de match de football

Le duo gambien de Bologne Musa Juwara et Musa Barrow ont marqué au cours des 20 dernières minutes pour donner aux visiteurs de 10 joueurs une victoire 2-1 improbable sur l’Inter Milan qui a une fois de plus jeté un match qui semblait être le leur pour la prise en Serie A dimanche .

Le combat s’est soldé par un remarquable double arrêt du gardien de Bologne Lukasz Skorupski qui a stoppé un penalty de Lautaro Martinez et a paré l’effort de Roberto Gagliardini du rebond lorsque l’Inter menait et jouait avec un homme supplémentaire.

La défaite a presque certainement mis fin aux espoirs de titre persistants de l’Inter, qui leur a laissé 64 points en 30 matchs, 11 à la dérive du leader de la Juventus et quatre points derrière la Lazio, deuxième.

« Je tiens vraiment à remercier l’entraîneur de m’avoir montré cette confiance », a déclaré le remplaçant Juwara, âgé de 18 ans, qui, selon les médias italiens, est arrivé en Sicile par bateau en tant que jeune non accompagné de 14 ans après avoir quitté son pays natal en 2016.

«Je suis vraiment heureux de marquer mon premier but, que je veux dédier à ma famille et à tous ceux qui m’ont aidé dans mon voyage. C’est un rêve pour moi et un jour dont je me souviendrai pour le reste de ma vie . «

L’Inter Milan a perdu un autre match dans sa défaite contre Bologne. Marco Luzzani / .

C’était trop familier pour l’équipe d’Antonio Conte qui a raté un but ouvert et a dilapidé deux fois la tête lors d’un match nul 3-3 à domicile contre Sassuolo le mois dernier.

Il y a eu un long délai avant que Conte ne parle à la presse et certains reportages des médias italiens ont déclaré qu’il était impliqué dans une réunion avec les directeurs de club.

« C’est juste de nous interroger tous, tout d’abord moi parce que j’ai été appelé à ramener l’Inter à la victoire après tant d’années », a-t-il déclaré. « Bien sûr, cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais cette situation apporte beaucoup d’amertume.

« Nous n’avons pas atteint la norme que nous nous sommes fixée. Tout le monde doit montrer qu’il veut s’élever au-dessus des dernières années, sinon il est juste de prendre d’autres décisions ».

Dans un match joué dans une chaleur étouffante, la première mi-temps s’est déroulée à peu près comme prévu, Romelu Lukaku donnant à l’Inter une avance de 22e minute avec son 20e but en championnat de la saison.

L’attaquant belge a réagi rapidement pour pousser le rebond après que la tête de Martinez a frappé le poteau.

Après que Barrow ait également frappé les boiseries au début de la deuxième mi-temps pour Bologne, le match a semblé détourner l’Inter lorsque les visiteurs ont fait expulser Roberto Soriano à la 57e minute après un échange verbal avec l’arbitre.

Les hôtes ont reçu une pénalité douce cinq minutes plus tard, après qu’Antonio Candreva se soit écroulé sous les plus légers défis, mais le double arrêt remarquable de Skorupski a changé le cours du match.

L’égalisation est venue à la 74e minute d’une remise en jeu lorsque l’infortuné Gagliardini a raté le ballon en essayant de dégager et Juwara, âgé de 18 ans, a frappé à la maison pour son premier but à Bologne.

Le défenseur de l’Inter Alessandro Bastoni a été expulsé pour une deuxième infraction réservable trois minutes plus tard avant que Nicolas Dominguez de Bologne ne libère Barrow qui a réussi une finition soignée devant le gardien Samir Handanovic à 10 minutes de la fin.