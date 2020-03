jamais un au revoir n’était si calme

Première réunion de Ligue des Champions à huis clos et première d’une équipe espagnole. Le silence régnait dans les tribunes de Mestalla, où seule la statue de Vicente Navarro, fan de Valence inconditionnel malheureusement décédé en 2019, était présente dans son siège habituel.

03/11/2020

C. F. Sainz

Nous devrons nous habituer à ces scènes lors des prochaines rencontres. Voir les joueurs des deux équipes sans savoir où aller après le son de l’hymne, dans ce cas de la Ligue des champions, car il n’y avait pas de mains courantes, des messages de soutien des fans dans les marqueurs vidéo, des chants enregistrés et des sondages par adresse publique très de temps en temps…

Une situation totalement anormale qui nous a permis d’écouter mieux que jamais les joueurs eux-mêmes se plaindre, demander le ballon ou célébrer les buts. Soit dit en passant, les cibles locales ont été chantées par l’orateur comme si Mestalla était pleine jusqu’au drapeau. Cela n’échoue pas. La différence, c’est que cette fois la personne chargée de chanter les buts n’a pas eu de réponse.

Il manque

Le football est pour les fans et sans eux, le football est autre chose. Valence a combattu et seules ses propres erreurs l’ont condamné à ne pas pouvoir aspirer à l’acte, un miracle qui aurait été plus proche avec un stade plein de drapeau.

Même il a applaudi comme personne dans le tunnel du vestiaire et dans le microphone ambiant, il a été entendu comme jamais auparavant, mais ceux de Celades n’avaient pas cette poussée supplémentaire fournie par les fans pour essayer de contourner l’égalité. Quand les choses sont plus difficiles, les fans, leurs esprits et leurs chansons donnent des ailes et permettent de rêver de l’exploit; Une partie importante de l’équation pour réaliser l’impensable n’était pas là, même si au loin la mélodie du plus grand nombre de fans de jeux venant des environs de Mestalla pouvait être entendue.

Celui qui a chanté sur le terrain était l’Atalanta avec un Ilicic en mode super-héros. La célébration de chacun des nombreux visiteurs a été plus que jamais entendue, ainsi que sa célébration lorsque la collégiale a marqué la fin de la réunion. Jamais auparavant les sons à l’intérieur du rectangle de jeu n’avaient été aussi clairs, bien que Valence aurait préféré n’écouter que ses fans.