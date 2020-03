Jamie Redknapp nomme le joueur clé de Liverpool avant le choc de l’Atletico Madrid

Henderson a raté quatre matchs avec une blessure aux ischio-jambiers (Photo: .)

Jamie Redknapp estime que l’impact du capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, ne peut pas être sous-estimé avant leur match retour vital en Ligue des champions contre l’Atletico Madrid.

Le milieu de terrain a subi une blessure aux ischio-jambiers lors de la défaite 1-0 au match aller à la Wanda Metropolitano et a raté les quatre derniers matchs des Reds depuis.

Avant le match à élimination directe de mercredi soir, Klopp a révélé qu’Henderson était maintenant en forme, mais il est probable qu’il fera un appel tardif pour savoir s’il est dans le onze de départ à Anfield.

L’ancienne star de Liverpool, Redknapp, a déclaré au Daily Mail: «Ne sous-estimez pas l’impact [Henderson] aurait pour cette équipe.

«Le capitaine de Liverpool, qui a pris l’habitude de soulever des trophées pour ce club, est excellent pour fixer le rythme des matchs et s’assurer que tout le monde y participe.

«Il est l’écouteur de Jurgen Klopp; le manager sur le terrain dans une certaine mesure.

“Vous vous souvenez du rôle qu’il a joué dans le” Miracle d’Anfield “, lorsque Barcelone est venu au Merseyside avec une avance de 3-0 et est parti en perdant 4-0?

«Henderson a franchi la barrière de la douleur ce soir-là, jouant avec un genou blessé. Il a reçu un traitement intensif à la mi-temps et a pris des analgésiques.

«Mais rien ne l’empêcherait de donner l’exemple dans un énorme affrontement européen.

«Il sera désespéré de tout donner pour ce qui pourrait être une autre soirée spéciale à Anfield maintenant aussi. Henderson est le leader de Liverpool. »

