“Je ne comprends pas pourquoi ils jouent comme ça”

Jürgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool, a critiqué le match de l’Atlético de Madrid après que l’équipe de l’Atletico ait éliminé les «rouges» à Anfield, remportant les prolongations par 2-3.

12/03/2020 à 09:22

CET

EFE

L’entraîneur allemand du champion d’Europe en titre, qui ne pourra plus continuer à défendre son titre en quart de finale, a déclaré qu’il ne comprend pas que l’Atlético de Madrid del Diego Pablo Simeone jouez comme vous jouez avec la qualité qu’ils ont.

“Je suis très content de la performance. C’est très difficile de jouer contre une équipe comme ça”, a déclaré l’Allemand après sa défaite face à l’Atlético. “Je ne comprends pas qu’avec la qualité qu’ils ont, ils jouent le football qu’ils jouent. Ils pourraient jouer un bon football, mais ils préfèrent rester derrière et riposter”, a-t-il déclaré au réseau britannique “BT Sport”.

Jürgen Klopp Il a essayé de mettre des vêtements chauds sur sa déception évidente et sa mauvaise humeur, qualifiant ses mots, bien qu’il ait à peine caché son mécontentement face à l’élimination lors du premier échange dans la compétition continentale maximale. “Nous l’acceptons, bien sûr. Je me rends compte que je suis un mauvais perdant, d’autant plus que les gars ont déployé beaucoup d’efforts contre des joueurs de classe mondiale, qui défendent avec deux lignes de quatre.”

Klopp Il a indiqué qu’au cours des deux dernières années, au cours desquelles ils ont atteint deux finales, ils ont également connu des “moments chanceux”, mais que ce soir tout s’est retourné contre eux à des moments décisifs.

Le jeu s’est joué normalement et les tribunes étaient pleines, contrairement à d’autres matchs de la compétition qui ont été décidés à jouer sans public, comme le PSG-Dortmund ou Valence-Atalanta. Le Barça-Naples devrait également jouer à huis clos.