“J’espère que votre travail est meilleur que votre question”

Le technicien de Liverpool, Jürgen Kloppa donné un «zasca» au journaliste ESPN Martin Ainstain, lorsqu’on lui a demandé s’il s’inquiétait de la risque de contagion du coronavirus dans un sport de contact comme le football, lors de la conférence de presse du tour précédent des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Athlète de Madrid.

03/10/2020

À 19:02

CET

SPORT

“J’espère que le travail que vous faites est meilleur que votre question”, a répondu M. allemand des «rouges» avant d’ajouter que “Le football est juste un jeu et nous faisons partie de la société, et nous nous soucions aussi et ce sont les choses que j’aime … que vous vous asseyiez ici et me posiez ces questions”.

“Vous êtes venu sur un vol de Madrid et fermez des collèges et des universités, Mais le football vaut le déplacement et les voyages. Le football fait partie d’un problème courant. Notre rôle est de jouer et le vôtre, de communiquer, et j’espère que vous le faites mieux que les questions “il a réitéré.

“IL Y A DES CHOSES PLUS IMPORTANTES QUE LE SOCCER”

“Et c’est ce qui me fait vraiment chier. J’ai un problème, mais vous ne l’avez pas et nous avons tous le même problème. Vous avez dit que vous ne jouez pas au football, mais ce n’est qu’une partie de cela. Êtes-vous inquiet? “, A-t-il demandé au journaliste, avant de confirmer “Les joueurs sont en bonne santé, mais 22 joueurs qui ne se serrent pas la main est un signal pour la société”.

Compte tenu de la tension croissante créée dans le monde du sport par le coronavirus, forçant la suspension des matchs de Serie A en Italie et jouant à huis clos en Espagne, l’entraîneur de Liverpool était très vif: “Il y a des choses plus importantes que le football et nous nous en rendons compte maintenant. Je ne sais pas assez à quel point cela peut aider. Quoi qu’ils décident, nous le respecterons, mais je ne sais pas combien cela aurait du sens de jouer sans public.”.

Quant au possible Mesures de restriction avec le coronavirusa souligné son “respect de ce que les autorités décident”. “J’ai déjà dit la semaine dernière que je ne pense pas que vous devriez me poser des questions à ce sujet, mais c’est différent et ce n’est pas de moi en tant qu’entraîneur, c’est de moi en tant qu’être humain. Je pense que certaines choses sont plus importantes que le football et tout ce dont nous avons besoin, c’est de trouver une solution. “, valorisé.