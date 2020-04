Jesus City de Man City, la tête de Lukaku de l’Inter parmi les plus sous-estimés

Frank Leboeuf explique ce qui a rendu la légende Franz Beckenbauer si spéciale et pourquoi il était son idole.

Aujourd’hui, le football est inondé d’étoiles de classe mondiale. Sans l’éclat incompréhensible de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, la liste des noms méritants du Ballon d’Or au cours de la dernière décennie pourrait s’étirer plus longtemps qu’un ballon diagonal David Luiz.

Le niveau de talent dans le jeu moderne est si profond que d’innombrables joueurs révolutionnaires sont négligés. Nous détaillons quelques-uns des talents les plus brillants d’Europe qui restent dans l’ombre des géants.

Granit Xhaka – Arsenal

Avant même que la pandémie de coronavirus ne freine cette saison de football, la spectaculaire chute de Xhaka avec une grande partie des supporters locaux d’Arsenal à la fin du mois d’octobre semblait avoir eu lieu il y a des éons. À ce moment-là, il ne semblait pas que le capitaine du club d’alors reverrait le maillot rouge et blanc; il voulait sortir, le club était ouvert à cela aussi, et la meilleure solution pour tout le monde semblait être qu’il avait déménagé.

Mais si Arsenal avait été mauvais avec Xhaka sur le côté plus tôt dans la campagne, c’était encore pire sans lui. Leur forme depuis la nomination de Mikel Arteta comme entraîneur-chef, qui a vu l’international suisse complètement réintégré dans l’équipe, a montré ce qu’il peut offrir en jouant à ses forces.

Xhaka n’est pas le plus rapide, mais son cerveau de football et son pied gauche semblable à un radar ont eu un impact stabilisateur sur un côté qui fuyait des buts sur une base hebdomadaire. Il a adopté les instructions d’Arteta à la lettre, protégeant la ligne arrière et forgeant également une relation utile avec le jeune arrière gauche volant, Bukayo Saka. Il était une fois, Arteta et Pep Guardiola avaient sérieusement envisagé d’amener Xhaka à Manchester City. Malgré toutes les épreuves et les tribulations du passé, il n’était peut-être jamais si mauvais après tout.

Thomas Muller – Bayern Munich

Il y a quelque chose dans l’idée qu’un joueur peut être si souvent décrit comme “sous-estimé” qu’il transcende le terme et devient … enfin … assez bien noté après tout. Il est certainement vrai que tout le monde sait ce que Muller a toujours été de classe mondiale: appliquer la plaie, tordre le couteau, terminer avec une précision aux yeux morts. Que ce soit en tête ou, comme souvent, en fantôme depuis la droite, il a longtemps travaillé sous la réputation de quelqu’un qui pourrait faire peu de jeu en général pendant 89 minutes – avant de décider d’un match dans le restant.

Mais Muller, qui a 30 ans mais semble avoir toujours existé, est meilleur que ça. Il l’a montré de manière exhaustive lors de la victoire écrasante de la Ligue des champions à Stamford Bridge en huitièmes de finale peu avant la pandémie. De la position n ° 10, il a joué impérieusement, liant les attaques et trouvant de l’espace là que personne d’autre ne pouvait, frappant également les boiseries à distance. Le “Raumdeuter” (“interprète de l’espace”) s’est fixé des objectifs toute la saison – devenant le premier joueur à atteindre 11 dans la première moitié d’une campagne de Bundesliga – à partir de cette position et a montré que, alors que beaucoup doutaient de lui quelques mois auparavant, il était bien plus que d’être Johnny sur place.

Gabriel Jesus – Manchester City

Jésus a travaillé sous deux meules importantes au cours de ses trois années à Manchester City. L’un est l’éclat durable de Sergio Aguero, qui reste l’un des rares sélectionnés dans la tranche la plus élevée et a le don de rebondir juste au moment où il semble qu’il pourrait ralentir. Un autre est qu’il est encore jeune et, pour un jeune de 19 ans arrivant du Brésil vers une culture et une langue complètement nouvelles en 2017, son adaptation sur le terrain a été remarquablement rapide.

Désormais âgé de 23 ans, il a marqué un but toutes les 2,2 apparitions depuis lors, dont beaucoup sur le banc, et la campagne actuelle – qui en a porté 18 jusqu’à présent – est bien sur le point d’être sa plus prolifique à ce jour. C’est un record remarquable, mis dans son contexte correct, et les signes sont qu’il peut prendre la couronne étincelante d’Aguero dans un avenir prévisible dans les deux prochaines saisons. Apparemment pris pour acquis aux yeux du public, mais toujours avec le temps de son côté pour être parmi les meilleurs du monde, il reste sur le point d’être un batteur mondial.

Romelu Lukaku – Inter Milan

Les arguments contre Lukaku sont aussi laborieux qu’ils le pensent: son mouvement est de mauvaise qualité; sa lecture du jeu est imparfaite; sa vision et son jeu de liaison ne se sont pas suffisamment améliorés au fil des ans. En fait, ils sont jetés hors de l’eau par un simple examen de son dossier, car Lukaku a été un artiste extraordinaire pour chaque club qu’il a représenté et il est parfois payant d’accorder plus d’attention à ce qu’un joueur peut faire qu’à ce qu’il peut. ne pas. Sans ses 17 buts en Serie A en 25 apparitions, l’Inter Milan n’aurait pas été loin de son défi de titre le plus convaincant depuis des années, même s’il avait quelque peu faibli avant l’arrêt du coronavirus. Même à Manchester United, dans un sort que la plupart jugeraient mixte, il a marqué à un rythme un peu plus d’un but tous les deux matchs – suggérant que les problèmes de longue date de l’équipe étaient beaucoup plus préoccupants que sa contribution. En termes clairs, Lukaku est toujours âgé de 26 ans et a déjà marqué 172 buts dans sa carrière en club: c’est un retour phénoménal et c’est ce qui devrait être célébré lorsque le football reviendra enfin, plutôt que ses bords les plus rudes.

Thomas Partey – Atletico Madrid

Partey incarne parfaitement les attributs qui ont fait l’Atletico de Diego Simeone grand: infatigable, totalement engagé, très efficace et – enfin et surtout – très, très bon en effet. Pourtant, alors que le milieu de terrain ghanéen est de plus en plus souvent associé à des déménagements, en particulier dans les clubs de Premier League, il n’a pas encore franchi le pas vers le statut de nom de famille. Cela change, lentement mais sûrement, et pour cause. Le joueur de 26 ans est devenu de plus en plus important au cours des trois dernières saisons et a été indispensable cette fois-ci, seuls Jan Oblak et Saul Niguez faisant plus d’apparitions en Liga pour l’Atletico. Partey est le milieu de terrain défensif dynamique, imposant physiquement, pointu et efficace que beaucoup des meilleures équipes européennes aimeraient signer, avec Arsenal parmi ceux crédités d’un intérêt. Mais un nouveau contrat de 80000 £ par semaine serait en jeu à l’Atletico, allant dans le sens de refléter sa valeur et de préparer le terrain pour une inclinaison en Ligue des champions – dans laquelle il les a aidés à étourdir Liverpool – lorsque les quarts de finale sont joués.

Joe Gomez – Liverpool

Le problème pour quiconque s’associe à Virgil van Dijk dans la défense de Liverpool est que personne, aussi bon soit-il, n’est tout à fait capable d’égaler le Néerlandais en ce moment. Cela n’aide pas que Gomez et Joel Matip aient tous deux également souffert de blessures, ce qui signifie que les chances de briller ont parfois été réduites à leur apogée. Mais Gomez a été plus ou moins en forme et a tiré en 2019-2020 et il est parfois difficile de croire qu’il n’a que 22 ans. À cet âge, de nombreux jeunes joueurs ont fait plus que les 124 apparitions en club qu’il avait jusqu’à présent, mais cela ne fait qu’accentuer l’idée qu’il y a tellement plus à venir. Gomez est un merveilleux athlète qui, pour un si jeune, offre également de formidables qualités de leadership. Il honorerait n’importe quelle ligne arrière de la Premier League et l’espoir est maintenant que, dans la prochaine décennie environ, il exploite son potentiel pour continuer et devenir l’un des meilleurs de tous les temps de la division. Il n’y a aucune honte à jouer au deuxième violon de Van Dijk, mais l’international anglais a la capacité de le surpasser.