John Terry a encore des nuits blanches à cause de la fameuse pénalité de Chelsea

La finale de la Ligue des champions manquée en 2008 hante toujours Terry (Photo: .)

John Terry a admis qu’il avait encore des nuits blanches à cause de la fameuse pénalité manquée qui a coûté à Chelsea le titre de Ligue des Champions contre Manchester United en 2008.

L’ancien international anglais a glissé en s’approchant pour décrocher un coup de pied qui aurait scellé le premier titre européen du club à Moscou.

Bien qu’il ait raté la finale par suspension, l’attente de Terry pour gagner la compétition d’élite européenne s’est terminée en 2012 alors que les Bleus battaient le Bayern Munich aux tirs au but.

S’exprimant lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram, l’ancien capitaine de Chelsea a déclaré: «Non, je n’ai pas [got over it]. Je ne pense pas que je le ferai jamais.

«Même encore aujourd’hui, je me réveille au milieu de la nuit et je dis« oh pourquoi? » Deux ou trois heures du matin. J’ai eu tellement de hauts mais cette seule chose vous irrite.

«Vous ne pouvez jamais le récupérer, cette opportunité. C’est quelque chose, Chelsea aspirait à gagner la Ligue des champions pendant des années, c’était le trophée que nous voulions.

Terry a finalement levé la Ligue des champions en 2012 (Photo: .)

«Manquer le penalty qui y a conduit me brise encore le cœur. Je ne pense pas que je m’en remettrai jamais.

«Même à l’époque, deux jours après cela, nous avons dû rencontrer l’Angleterre. Nous avons joué l’Amérique à domicile cinq jours plus tard. Deux jours plus tard, nous avons rencontré les joueurs de Man Utd qui étaient bons comme de l’or à l’époque, mais je ne voulais tout simplement pas affronter le monde, j’avais le cœur brisé, j’étais tombé en morceaux.

«Ensuite, nous avons joué un match cinq jours plus tard, nous avons gagné 1-0 et j’ai marqué une tête de l’extérieur de la surface et la nuit où je suis tombé en panne complètement. J’étais comme, comment puis-je marquer une tête de l’extérieur de la boîte, mais manquer un penalty?

«Ça m’a vraiment touché. Mais d’un autre côté, cela m’a rendu encore plus déterminé à continuer et à réaliser ce que j’ai fait. »

Le joueur de 39 ans a fait plus de 700 apparitions pour Chelsea dans un épisode s’étendant sur près de 20 ans.

Terry a également révélé qu’il ne connaissait que deux clubs faisant une offre pour lui pendant cette période; Manchester City et Huddersfield Town.

