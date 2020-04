Karius: les dernières erreurs de Liverpool Champions League ont entraîné des menaces de mort

Shaka Hislop se souvient de la “force motrice” du grand Steven Gerrard de Liverpool.

Jon Champion explique pourquoi Liverpool remportant le titre reste un obstacle majeur à la reprise de la ligue.

Sid Lowe explique pourquoi le défenseur de Séville Diego Carlos fait appel à de grands clubs comme Liverpool et le Barça.

Danny Higginbotham pense que Man United battrait Liverpool pour la signature de Jadon Sancho.

Loris Karius a déclaré avoir reçu des menaces de mort après ses erreurs coûteuses lors de la défaite 3-1 de Liverpool contre le Real Madrid lors de la finale de la Ligue des champions 2018.

Karius n’a pas joué dans un match de compétition pour Liverpool depuis la finale de la Ligue des champions 2018 contre Madrid, lorsqu’il a commis deux erreurs qui ont coûté à son côté le trophée. Le joueur de 26 ans est désormais prêté à Besiktas jusqu’à la fin de la saison et reste sous contrat à Anfield jusqu’en 2022.

– Diffusez de nouveaux épisodes de ESPN FC du lundi au vendredi sur ESPN +

– Diffusez chaque épisode de 30 pour 30: histoires de football sur ESPN +

Le gardien de but allemand a déclaré qu’il avait reçu des menaces de mort après avoir offert des buts cruciaux à Karim Benzema et Gareth Bale de Madrid. Il a ensuite été révélé avoir joué avec une commotion cérébrale à la suite d’un affrontement avec le défenseur madrilène Sergio Ramos.

“J’aurais dû être plus agressif à ce sujet en public”, a déclaré Karius à Sport Bild. “J’étais juste ravi de savoir ce qui se passait pendant ce match [after the concussion]. Je ne voulais pas le rendre public. Et lorsque les résultats ont été publiés, j’ai reçu beaucoup de malveillance et d’insultes, sous la ceinture.

“Je ne l’ai jamais utilisé comme excuse. Mais je manque de compréhension pour les gens qui se moquent de quelqu’un qui a subi une grave blessure à la tête.”

Karius a déclaré que son rôle dans le chemin de Liverpool vers la finale de la Ligue des champions avait été oublié par les fans après le match et avait été soumis à des “réactions irrespectueuses et excessives”.

“Oui ils [threats] existé. Mais je ne peux pas les prendre au sérieux “, a-t-il ajouté.” Ce sont des gens qui écrivent anonymement et même pas leur visage dans l’avatar. Je crois que si ces gens me voient en public, ils ne diront pas un mot. “

Karius a été remplacé en tant que gardien de Liverpool par Alisson l’été suivant, et le Brésil n ° 1 faisait partie de l’équipe gagnante de la Ligue des champions 2019 du club lors de sa première saison.