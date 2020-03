Kieran Trippier explique comment Diego Simeone a l’intention de battre Liverpool

Kieran Trippier a joué lors de la victoire spectaculaire de l’Atletico Madrid contre Liverpool (Photo: .)

Kieran Trippier dit que le plan de Diego Simeone pour battre Liverpool s’est déroulé exactement comme ils l’attendaient, l’Atletico Madrid remportant une célèbre victoire à Anfield mercredi soir.

Les Espagnols défendaient une avance de 1-0 dès le match aller et subissaient de fortes pressions de la part des locaux, alors que Liverpool prenait le jeu en prolongation grâce à une tête de Georginio Wijnaldum.

Un but de Roberto Firmino semblait voir les Reds progresser vers les quarts de finale, mais l’Atletico a marqué trois fois au cours des 23 dernières minutes de prolongation pour remporter le match et l’égalité.

L’Atletico a peut-être tenté sa chance, concédant une énorme quantité de possession et de tirs au but, mais Trippier dit qu’ils étaient prêts à tout ce que Liverpool leur avait lancé et étaient prêts à sauter sur les opportunités de contre-attaque, ce qui est exactement ce qui s’est passé.

«Nous savions que ça allait être très difficile, même avec le plomb. Liverpool est une équipe fantastique », a déclaré Trippier à BT Sport. «Nous devions rester forts sur la défensive, garder notre forme et frustrer Liverpool.

«Nous savions que nous aurions notre chance de casser la presse de Firmino, [Sadio] Crinière et [Mohamed] Salah. Nous avons continué et nous avons remporté la victoire. Nous savions que nous aurions nos chances et il s’agit simplement d’être clinique à ces moments-là. »

Simeone a été critiqué par le patron de Liverpool Jurgen Klopp pour son style de contre-attaque profond, mais Trippier a loué la passion et l’énergie de son manager qui n’est pas seulement présent les jours de match.

‘Nous n’abandonnons jamais. La façon dont nous jouons est la façon dont nous nous entraînons. Vous le voyez sur la ligne de touche, il est comme ça à l’entraînement », a poursuivi l’Anglais.

Trippier a déménagé à Madrid des Spurs l’été dernier et a été un succès dans la capitale espagnole, le joueur de 29 ans ayant disputé 29 matchs toutes compétitions jusqu’à présent cette saison.

«Après la saison dernière, je savais que j’avais besoin d’un changement. J’adore mon temps ici, j’apprends de nouvelles choses chaque jour. J’espère que je suis ici depuis de nombreuses années », a déclaré l’international anglais.

