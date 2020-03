Kylian Mbappe testé pour un coronavirus avant le choc du PSG contre Dortmund

Le Paris Saint-Germain ne prend aucun risque avec l’état de Kylian Mbappe (Photo: .)

La superstar du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe pourrait rater le choc de son équipe en Ligue des champions contre Dortmund après avoir subi des tests pour le coronavirus.

Thomas Tuchel a confirmé mardi après-midi lors de sa conférence de presse d’avant-match que Mbappe ne se sentait pas bien et n’avait pas pu s’entraîner au cours des deux derniers jours en raison de plaintes concernant des douleurs thoraciques.

“Il était malade hier et il est malade aujourd’hui avec l’angine de poitrine [chest pain]», A déclaré Tuchel.

“Nous devons attendre et décider demain matin [whether he will play]. »

Mbappe a signalé des douleurs à la poitrine (Photo: .)

La publication française L’Equipe affirme que le club ne prend aucun risque avec la situation et a envoyé Mbappe pour d’autres tests afin de découvrir s’il avait contracté un coronavirus.

Bien que le club soit convaincu que les tests seront négatifs, ils ne connaîtront le résultat que mercredi matin ou tard mardi soir au plus tôt. Dans tous les cas, les symptômes de Mbappe signifient qu’il est peu probable qu’il récupère à temps.

Le match contre Dortmund se déroulera à huis clos alors que les autorités françaises cherchent à contrôler le virus, mais Tuchel admet que cela a eu un impact sur la préparation de son équipe alors qu’elles cherchent à renverser un déficit de 2-1 dès le match aller en Allemagne.

“C’est une autre situation étrange parce que nous jouons sans nos spectateurs”, a déclaré Tuchel.

«Dans un match de cette importance, ils sont très importants pour créer une atmosphère spéciale, de la tension, de la pression sur notre adversaire. Avec ce qui se passe entre le coronavirus et la maladie de Mbappe, nous devons nous adapter et réfléchir. »

PLUS: Frank Warren, le promoteur de Tyson Fury, dit que le combat pour l’unification d’Anthony Joshua «doit avoir lieu» cette année