La finale de la Ligue des champions à huis clos?

Aleksander Ceferin, Président de l’UEFA, a déclaré qu’il existe trois options “pour terminer la saison, en tenant compte du fait que personne ne sait quand la pandémie prendra fin” du coronavirus.

L’exécutif slovène a évoqué les différentes hypothèses de fonctionnement de cet organisme en fonction de l’évolution de la crise mondiale des coronavirus, dans les pages du journal italien La Repubblica.

“Personne ne sait quand la pandémie prendra fin. Il y a un plan A, B ou C. Nous pouvons recommencer à la mi-mai, en juin ou à la fin juin. Si nous ne pouvons pas le faire à l’une de ces trois dates, la saison ne sera probablement pas terminée », a-t-il déclaré.

LIRE LA SUITE: Cristiano Ronaldo réduira son salaire

«Il y a aussi une proposition de terminer cette saison au début de la prochaine, qui commencerait un peu plus tard. Il faudrait aussi travailler sur les contrats des joueurs et les périodes de transferts », a expliqué Ceferin.

Le président de la UEFA Il n’a pas non plus exclu la nécessité de «superposer les calendriers nationaux et internationaux» et a affirmé qu’il était «difficile d’imaginer des jeux sans spectateurs», bien qu’il ait également laissé une porte ouverte à cette possibilité.

“Ce que je n’imagine pas, ce sont les finales des Coupes d’Europe à huis clos”, a conclu Ceferin.