La finale des Champions 2020 aura lieu le 27 juin

L’UEFA, après avoir conclu un accord avec les fédérations, les joueurs et les clubs pour modifier les dates de la Coupe d’Europe et la reporter à 2021, a également convenu de modifier les dates des finales de la Ligue des champions et de la Ligue Europa pour cette saison. . L’intention est que l’ensemble du concours puisse être organisé et pour cette raison sa célébration a été retardée d’un mois. La non disouta de l’Eurocopa cette saison permet ce changement.

17/03/2020

Agir à 14h52

CET

Ramon Fuentes

Et précisément, en l’absence de confirmation officielle, l’UEFA a accepté de déplacer la finale des deux grandes compétitions interclubs de la saison à la dernière semaine de juin. La finale de la Ligue des champions 2019/2020 se tiendra enfin le 27 juin à Istanbul. Et trois jours avant, le 24 juin, La finale de la Ligue Europa se tiendra à Gdansk. On ne sait pas s’il sera au format Final Four ou non.

La finale de la Ligue des champions était prévue le samedi 30 mai à Istanbul et la finale de la Ligue Europa le mercredi 27 mai dans la ville polonaise de Gdansk.

À l’heure actuelle, selon «France Football», on ne sait pas quand la compétition reprendra après que quatre matches ont été suspendus de la phase à élimination directe de la Ligue des champions et de nombreux autres de la Ligue Europa. Deux compétitions dans lesquelles certains clubs participants ont déjà été touchés par le coronavirus.