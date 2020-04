La Ligue des champions 2020-2021 débutera le 20 octobre

Hier, nous avons fait écho SPORT du dossier d’allégations présenté par la Ligue contre la Fédération espagnole de football face à la proposition de positions européennes approuvée par son comité exécutif. Un document qui révèle de nombreuses dates auxquelles la Ligue et l’UEFA travaillent actuellement pour le retour à l’activité ainsi que pour la fin de cette saison.

17/04/2020 à 10:54

CEST

Ramon Fuentes

Le premier et le plus important concerne le calendrier de la Ligue des Champions pour la prochaine saison et il a déjà une date de début. C’est le Mardi 20 octobre. Pour cette date, l’UEFA prévoit de commencer la première journée de la phase de groupes de la saison 2020-2021. Mercredi serait le deuxième jour, la date de début de la phase de groupes de la Ligue Europa restant pour jeudi 22. C’est plus d’un mois de retard par rapport à la date de début de cette saison qui a commencé le 16 septembre 2019.

Le tour de qualification commencera beaucoup plus tôt, pour être exact fin juillet-début août. C’est une partie de la compétition continentale qui n’affecterait que le sixième classé de la Ligue ou le septième dans le cas où le champion de Coupe obtiendrait le droit de participer à la compétition européenne parce qu’il l’avait mérité par le classement de la ligue. Selon le document de la Ligue, ce deuxième aperçu de qualification pour la Ligue Europa se jouera le jeudi 13 août. Mardi et mercredi, le deuxième tour aurait lieu le tour précédent correspondant à la Ligue des champions.

La troisième grande date qui se dégage du document présenté par la Liga à laquelle le journal SPORT a eu accès concerne la fin du championnat de la ligue. Et ce serait toujours vendredi 31 juillet de cette année. Parce que, comme le dit le texte de l’employeur, mot pour mot dans l’un de ses paragraphes: “Le club classé septième de la Ligue, on savait dès le 31 juillet que la compétition de la Ligue de Santander prendrait fin.” Idée qui réitère les lignes plus loin où elle précise également que c’est la date de fin de “la compétition de la Ligue de Santander selon les horaires prévus par l’UEFA”.

La ligue continue de soutenir que les contrats prennent fin à la fin de la saison

Cela signifie que les contrats des joueurs qui mettent fin cette saison à leur relation contractuelle avec les clubs dureraient un mois par rapport à la date initiale de résiliation prévue le 30 juin. Et ici la ligue reste inflexible dans sa position, sachant qu’ils ne se terminent pas avant la fin de la saison et non à cette date du 30 juin. Les employeurs estiment qu’en ce moment cette situation touche environ 350 joueurs de première et deuxième division, entre contrats et affectations. Environ 150 sont des joueurs qui mettent fin au contrat et le reste sont des transferts. Dont 130 sont des transferts entre équipes espagnoles où le cas se présente il n’y aurait pas de problèmes. Le gros problème peut survenir dans les quelque 70 joueurs transférés par les clubs espagnols à d’autres équipes en dehors de l’Espagne