La Ligue des champions et la Ligue Europa suspendues alors que le coronavirus continue de perturber le football

Alexis Nunes passe en revue les dernières mises à jour sur l’impact du coronavirus sur le football.

L’UEFA a franchi une étape sans précédent: suspendre la Ligue des champions et la Ligue Europa à la suite de l’épidémie de coronavirus.

Barcelone contre Naples et le choc du Bayern Munich avec Chelsea devaient avoir lieu la semaine prochaine, mais l’UEFA a maintenant reporté la compétition. Manchester City contre le Real Madrid et le match de la Juventus avec Lyon ont déjà été reportés avant l’annonce de vendredi.

Le match retour de Manchester United en Ligue Europa avec le LASK, qui se jouera en mars. 19, a également été reportée.

L’UEFA a déclaré dans un communiqué: “Compte tenu des développements dus à la propagation du COVID-19 en Europe et aux décisions connexes prises par différents gouvernements, tous les matches des compétitions interclubs de l’UEFA prévus la semaine prochaine sont reportés.

“Cela comprend les matches de l’UEFA Champions League restants, huitièmes de finale aller les 17 et 18 mars 2020; tous les matches de l’UEFA Europa League, huitièmes de finale retour le 19 mars 2020; tous les matches de quart de finale de l’UEFA Youth League, programmés le 17. et 18 mars 2020.

“D’autres décisions concernant le moment où ces matches auront lieu seront communiquées en temps utile.”

L’UEFA discutera du report de l’Euro 2020 lors d’une vidéoconférence d’urgence réunissant les 55 associations européennes de football mardi prochain.

Les matchs de football à travers l’Europe ont été gravement touchés, la Liga suspendant la compétition pour deux jours de match, la Serie A suspendue jusqu’au 3 avril et divers reports et matchs joués à huis clos dans les compétitions européennes avant la mise en place du report.

En Ligue des champions, le match du Borussia Dortmund au Paris Saint-Germain s’est déroulé à huis clos mercredi, bien que de nombreux fans du PSG se soient rassemblés devant le Parc Des Princes pour le match de huitièmes de finale, la Ligue 1 a gagné 3-2 au total.

En Ligue Europa, Séville vs Roma et l’Inter Milan vs Getafe ont été initialement reportés au milieu de l’épidémie tandis que le match aller de Manchester United contre le LASK s’est déroulé à huis clos jeudi avant que le mouvement ne vienne suspendre complètement la compétition.

Cette décision découle de perturbations généralisées dans le football européen. Le Real Madrid a été placé en quarantaine, ce qui a entraîné la suspension de la Liga, tandis que Daniele Rugani de la Juventus est devenu le footballeur le plus en vue à avoir été diagnostiqué avec le virus.

Manchester City contre Arsenal en Premier League a été annulé, et une décision devrait être prise prochainement concernant ce qui se passera en première division anglaise pour le reste de la saison.

Ailleurs, la CONMEBOL demande à la FIFA de suspendre le début des éliminatoires de la Coupe du monde prévu fin mars alors que dans d’autres sports, la NBA a suspendu sa ligue.

Le coronavirus, officiellement connu sous le nom de COVID-19, est une nouvelle souche de coronavirus qui a fait son apparition dans le monde ces derniers mois. Ils ont publié mercredi une lettre avec la demande à l’organe directeur du sport au nom des membres Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela. La FIFA n’a pas encore répondu.

Les coronavirus sont une famille de virus qui provoquent des maladies allant du rhume à des maladies respiratoires plus graves. La grippe est causée par un virus différent. Il n’y a pas de vaccin contre le coronavirus, bien que les chercheurs y travaillent et espèrent commencer bientôt les tests.

Les personnes âgées, en particulier celles souffrant de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques ou pulmonaires, sont les plus à risque. Le coronavirus se propage principalement par la toux et les éternuements, bien qu’il puisse également être transféré des surfaces.

La meilleure façon de prévenir l’infection est de se laver les mains fréquemment, de nettoyer les surfaces avec des vaporisateurs et des lingettes ménagers réguliers et d’éviter les contacts étroits avec les personnes malades.