La Ligue des champions revient en août et se terminera dans un mois après la pandémie de Covid-19

La chaîne italienne SKY Sports a annoncé les dates auxquelles le Ligue des champions à l’activité et terminer en moins d’un mois.

Le tournoi est suspendu en raison de la pandémie de Covid-19 depuis début mars.

Lire la suite: Kevin De Bruyne soupçonne qu’il avait COVID-19



Sans le UEFA Il a été officialisé, la chaîne assure que les 7 et 8 août les duels en attente des huitièmes de finale, les rondes de Manchester City-Real Madrid, Barcelone-Naples, Bayern-Chelsea et Juventus-Olympique de Lyon saura lieu.

Tout serait précipité pour que la finale du tournoi, qui se déroulera au stade Atatur d’Istanbul, en Turquie, se déroule le 29 du même mois.

Ainsi, le tournoi 2020-21 commencerait le 20 octobre.

Les quarts de finale, où ils sont déjà classés: Atlético de Madrid, PSG, RB Leipzig et Atalanta, seraient pour les 11 et 12 août, avec un retour les 14 et 15.

Les demi-finales se joueraient ainsi: match aller les 18 et 19, avec le retour les 21 et 22.

La Ligue Europa reprendrait également ses activités en août, jour 2 avec le match aller des huitièmes de finale. La finale le 27 août à la Gdansk Arena en Pologne.

Vous pouvez également être intéressé: en Espagne, ils demandent à AMLO que l’Ascenso MX ne disparaisse pas