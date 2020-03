La maison de Jan Vertonghens cambriolée lors de l’affrontement de Tottenham Champions League avec RB Leipzig

Shaka Hislop s’attend à ce que Hugo Lloris et Tottenham se séparent le plus tôt possible.

Le défenseur de Tottenham, Jan Vertonghen, a fait cambrioler sa maison lors de l’affrontement des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre RB Leipzig mardi.

Vertonghen, 32 ans, n’était pas un remplaçant inutilisé, les Spurs ayant été éliminés de la compétition après une défaite 3-0 en Allemagne.

Un porte-parole de la police métropolitaine a déclaré: “La police a été appelée à une adresse résidentielle dans le NW3 à 19 h 49 le 10 mars pour signaler un cambriolage.

“Des officiers étaient présents. Il a été signalé que quatre hommes portant des cagoules, armés de couteaux, avaient pénétré de force dans la propriété et volé un certain nombre d’articles avant de partir.

“Personne n’a été blessé. Les suspects avaient quitté les lieux avant l’arrivée des policiers. Il n’y a eu aucune arrestation et les enquêtes se poursuivent.”

Pendant ce temps, un porte-parole des Spurs a déclaré: “Nous avons soutenu Jan et sa famille pendant cette période terriblement traumatisante.”

Vertonghen devient le dernier footballeur à être pris pour cible par des criminels après que l’attaquant de Liverpool Sadio Mane a fait cambrioler sa maison lors d’un match de Ligue des champions contre le Bayern Munich l’année dernière.

Il y a également eu un certain nombre d’incidents en Espagne au cours de l’année écoulée, où 19 joueurs de la Liga ont été affectés par des introductions par effraction.