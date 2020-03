La nuit magique de Neymar dans son match de 400

Hier, Neymar a disputé son 400e match de sa carrière professionnelle et il a pu célébrer de façon spectaculaire après avoir éliminé le Borussia Dortmund de la Ligue des champions et avoir ainsi réussi la passe en quart de finale, ce que le PSG n’avait pas fait depuis la campagne 2015/16.

03/12/2020

Le à 18:35

CET

Anna Perez Roura

L’ancien joueur du Barça a atteint ce chiffre après avoir joué 186 rencontres avec le maillot du Barça, 134 avec Santos, l’équipe qui l’a vu grandir, et 80 avec son club actuel, le PSG. En tout, Neymar a 244 buts. Sa récente blessure en février et d’autres difficultés qui ont entraîné les dernières saisons, en plus de problèmes extra-sportifs, ont remis en cause l’efficacité que le Brésilien pourrait avoir dans l’équipe.

Cependant, tout comme il l’a fait la nuit dernière au Princes Park, Neymar sort pour tous et quand il la suit, il le comprend. Hier a mené le triomphe de l’équipe de France ouvrant le score et a participé au deuxième but.

Ceux de Tuchel ont été désavantagés par Signal Iduna Park après une chute de 2-1. Au match aller, Haaland a ouvert la voie aux Allemands, mais Neymar, qui revient juste de sa dernière blessure, a réussi à égaliser le match. Cependant, ils n’ont pas pu éviter le deuxième pour le Borussia.

La pression pour l’équipe de Neymar était évidente avec le déplacement vers les quarts en jeu, mais l’attaquant a été branché dès la première minute et a brillé lors d’une nuit historique pour sa carrière football Il a ouvert le score dans la première partie du match et a aidé son coéquipier Juan Bernat dans l’ajout.

La célébration du Brésilien a été totalement euphorique et il n’a pas pu contenir ses larmes après le coup de sifflet final. Neymar a pu vivre une grande nuit dans son stade, mais malheureusement, il n’y avait pas de fans, car il a été joué à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus.

Malgré cette restriction, Des centaines de supporters du PSG se sont rassemblés devant le Parque de los Príncipes pour célébrer la victoire et les footballeurs ont pu saluer et célébrer le résultat final avec eux.