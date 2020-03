La Premier League reporte Man City contre Arsenal pour des craintes de coronavirus

Le choc de la Premier League entre Manchester City et Arsenal a été reporté (Photo: .)

Le match de Premier League entre Manchester City et Arsenal, qui doit avoir lieu mercredi soir à l’Etihad, a été reporté par crainte de coronavirus.

Il est apparu plus tôt cette semaine qu’un certain nombre de joueurs et de membres du personnel d’Arsenal étaient entrés en contact avec Nottingham Forest et le propriétaire de l’Olympiacos Evangelos Marinakis, qui a confirmé mardi avoir contracté Covid-19.

Alors que les joueurs et le personnel d’Arsenal non identifiés vont maintenant subir une période d’auto-isolement de 14 jours, la Premier League a reporté le match de mercredi à l’Etihad.

Une déclaration disait: «Le match de ce soir entre Manchester City et Arsenal a été reporté par mesure de précaution après l’annonce hier qu’Evangelos Marinakis a contracté COVID-19.

«Il y a treize jours, Olympiakos a joué au Emirates Stadium de la Ligue Europa et M. Marinakis, le propriétaire du club grec, a rencontré plusieurs membres de l’équipe d’Arsenal et le personnel.

«À la suite d’un avis médical, l’Arsenal FC et le Manchester City FC estiment qu’il est nécessaire de reporter leur match qui doit être joué ce soir afin de donner le temps d’évaluer pleinement la situation.

«La Premier League a donc convenu que le match de ce soir serait réorganisé.

“ Nous comprenons que cela entraînera des inconvénients et des coûts pour les fans qui prévoient assister au match, mais Arsenal, Manchester City et la Premier League ont convenu que la courte notification de l’infection de M. Marinakis signifie qu’il n’y a pas d’autre alternative que de prendre le temps de terminer une bonne évaluation des risques.

“Toutes les mesures nécessaires sont prises et la Premier League n’a actuellement pas l’intention de reporter d’autres matches.”