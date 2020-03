La Premier League tiendra une réunion d’urgence jeudi sur l’avenir de la saison

Gab Marcotti décrit les complexités du report de l’Euro 2020 à l’année prochaine en raison d’un coronavirus.

Steve Nicol et Shaka Hislop estiment que la bonne décision a été prise de suspendre toutes les ligues majeures en Europe.

Brendan Rodgers confirme que Leicester a auto-isolé trois joueurs sur les problèmes de coronavirus.

La Premier League tiendra une réunion avec les clubs jeudi pour discuter du sort de la saison.

La ligue a été suspendue jusqu’au 3 avril au plus tôt vendredi après une réunion d’urgence.

Les officiels ont été contraints d’agir lorsque le manager d’Arsenal Mikel Arteta et le milieu de terrain de Chelsea Callum Hodson-Odoi ont été testés positifs pour le coronavirus.

L’UEFA discutera également du report de l’Euro 2020 lors d’une vidéoconférence d’urgence réunissant les 55 associations européennes de football mardi.

Des ligues à travers l’Europe ont été suspendues avec la Serie A, la Liga, la Ligue 1 et la Bundesliga affectées ainsi que la Ligue des Champions et la Ligue Europa.

Une déclaration lue par la Football Association se lit comme suit: “La FA, la Premier League, l’EFL et la Barclays FA Super League et le Championnat féminin FA ont collectivement accepté de reporter le match professionnel en Angleterre jusqu’au 3 avril au plus tôt.

“Cette mesure, qui sera constamment réexaminée, a été prise en raison du nombre croissant de clubs qui prennent des mesures pour isoler leurs joueurs et leur personnel en raison du virus COVID-19.”

La Premier League a également déclaré que le but de la ligue était de reprogrammer les matches déplacés, y compris ceux joués par les équipes académiques, lorsque cela était sûr.

Dans d’autres sports, la NBA et la NHL ont suspendu leurs saisons tandis que les tournois populaires de basket-ball masculin et féminin de la NCAA ont été annulés pour la première fois de leur histoire respective.

