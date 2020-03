La sortie de Liverpool en Ligue des champions donne à la saison une sensation anticlimatique

Steve Nicol dit que l’erreur d’Adrian a coupé le vent des voiles de Liverpool dans leur défaite contre l’Atletico Madrid.

LIVERPOOL, Angleterre – L’équipe de Jurgen Klopp restera dans l’histoire de Liverpool comme l’équipe qui a mis fin à l’attente de 30 ans du club pour le titre de champion. Même la menace d’un arrêt de la Premier League en raison du coronavirus ne privera pas Liverpool de la possibilité de soulever le trophée, bien qu’ils pourraient devoir le faire dans un stade vide si le football anglais est le dernier domino à tomber parmi les meilleures ligues européennes.

Mais les meilleures équipes ne sont aussi fortes que leurs maillons les plus faibles, et Liverpool a maintenant été éliminé de deux compétitions en huit jours parce que son gardien de but secondaire est loin d’être aussi bon que son premier choix.

Liverpool ayant été éliminé de la FA Cup par Chelsea la semaine dernière et exclu de la Ligue des champions mercredi, grâce à l’Atletico Madrid, les deux défaites sont le résultat direct des erreurs commises par Adrian, le gardien espagnol qui remplace le blessé Alisson Becker. .

Au début de la saison, Adrian était le héros des tirs au but du triomphe de la Super Coupe de l’UEFA contre Chelsea à Istanbul, mais alors que la campagne touche à sa fin, ses échappés et ses erreurs de jugement ont joué un rôle clé à Liverpool face à la perspective d’une année glorieuse qui se faufile dans un récit de ce qui aurait pu être.

Bien que remporter le titre de Premier League rendra incontestablement cette saison réussie à Anfield, cela promettait d’être bien plus lorsqu’ils se rendraient à Madrid pour le match aller de la Ligue des champions il y a trois semaines. À l’époque, les hommes de Klopp étaient toujours invaincus en Premier League et toujours dans le cri d’ajouter la FA Cup et la Ligue des Champions à la Super Cup et à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA qu’ils avaient gagnés plus tôt dans la saison.

“Nous savons qu’au cours des deux dernières années, nous avons eu des moments chanceux en Ligue des champions”, a déclaré Klopp. “Vous devez, pour atteindre deux finales, mais aujourd’hui, tout était contre nous dans les moments décisifs. Nous l’acceptons, bien sûr, mais cela ne se sent pas bien ce soir.

“Je me rends compte que je suis vraiment un mauvais perdant, surtout lorsque les garçons ont fait un tel effort contre des joueurs de classe mondiale de l’autre côté qui défendent avec deux rangées de quatre.

“Notre principale erreur a été de ne pas marquer le deuxième but cinq minutes plus tôt. Nous l’avons marqué en prolongation et non dans les 90 minutes.”

Le but de Saul Niguez lors de la victoire 1-0 de l’Atletico au match aller à l’Estadio Metropolitano a déclenché un marasme qui a vu Liverpool subir quatre défaites en six matchs toutes compétitions confondues. Ils sont sortis de la FA Cup, ils ne sont plus invaincus en Premier League, et ils ont vu leur espoir de conserver la Coupe d’Europe terminé par l’Atletico de Diego Simeone.

Si Manchester City perd à domicile face à Burnley ce week-end, Liverpool peut décrocher le titre lundi avec une victoire contre ses voisins Everton à Goodison Park, mais une fois le titre remporté, il y aura inévitablement un sentiment d’anti-point culminant et une occasion manquée dans le autres compétitions.

Liverpool devrait toujours être en vie et donner le coup d’envoi en Ligue des champions, malgré le score de trois buts de l’Atletico en prolongation, qui l’a vu mettre fin à la séquence de 68 matchs sans défaite de l’équipe à domicile à Anfield en Premier League et en Ligue des champions. Liverpool a créé 34 occasions de marquer, dont une tête d’Andy Robertson contre la barre transversale, et a dominé la possession avec 71%, mais leur talon d’Achille était l’homme dans le but.

Pendant ce temps, dans l’autre but, Jan Oblak a fait sauvegarde après sauvegarde pour garder l’Atletico en égalité pour souligner son statut de l’un des meilleurs au monde. Il est peut-être difficile de se concentrer sur Adrian, car l’ancien gardien de West Ham n’a certainement pas fait intentionnellement les erreurs qui ont coûté à son équipe. Mais comme Liverpool l’a découvert lorsque Loris Karius a commis deux hurleurs lors de la défaite finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid en 2018, si votre gardien de but n’est pas au même niveau que le reste de vos joueurs, cela coûtera à n’importe quelle équipe.

Un mauvais dégagement pour Adrian, alors que Liverpool était 2-0 devant dans la nuit après des buts de Georginio Wijnaldum et Roberto Firmino, conduisit Marcos Llorente à donner à l’Atletico une bouée de sauvetage après 96 minutes. Adrian a également glissé lorsqu’il a tenté de repousser le tir de l’attaquant. Cet objectif a donné la croyance à Atleti et ils ont senti le sang. Neuf minutes plus tard, Llorente a marqué à nouveau pour donner l’avantage aux Espagnols avant qu’Alvaro Morata ne signe une victoire 3-2 avec une frappe à la 120e minute.

Mais le moment crucial a été l’erreur d’Adrian pour le premier but, tout comme ce fut le cas contre Chelsea en FA Cup, quand il a échappé la première frappe de Willian dans le filet. C’est le problème avec les gardiens de but en difficulté. Ils sont rarement dans la même ligue que le n ° 1, ils sont donc exposés lorsque la chaleur est allumée et des erreurs sont commises.

Pourtant, Adrian obtiendra une médaille de vainqueur de Premier League lors de sa remise en mai, et il l’aura méritée pour ses performances plus tôt cette saison quand Alisson a été mis à l’écart pendant deux mois par une blessure au mollet. Mais s’il avait été plus capable ou si Alisson avait été en forme, Liverpool pourrait toujours courir après trois trophées cette saison. Dans l’état actuel des choses, il ne leur en reste qu’un à gagner. Ils gagneront cela, mais un trophée majeur ne semble pas suffisant pour la saison remarquable que Liverpool a connue.