La star du PSG claque Dortmund et explique pourquoi ils se sont moqués d’Erling Haaland

Les champions de France se sont moqués de la célébration de Haaland après le match (Photo: .)

Le défenseur du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe, a déclaré que les joueurs du Borussia Dortmund manquaient d’humilité après leur victoire au match aller contre les champions de France, ce qui a donné à l’équipe une motivation supplémentaire pour inverser le match.

Le PSG a progressé en quart de finale de la Ligue des champions mercredi après une victoire 2-0 dans la nuit et une victoire 3-2 au total, Neymar et Juan Bernat étant tous deux sur la feuille de match.

Lorsque Neymar a marqué, il a imité la célébration de l’attaquant de Dortmund Erling Haaland dès le match aller, les joueurs du PSG semblant mécontents d’une photo qu’il avait téléchargée sur Snapchat avant le match dans lequel il décrivait Paris comme «ma ville».

Haaland a écrit que Paris est «ma ville, pas la vôtre» en réponse à un fan du PSG (Photo: Snapchat)

Toute l’équipe s’est moquée de la pose de Haaland à la fois sur le terrain et dans les vestiaires, avec Kimpembe – qui a remporté son propre duel avec le Norvégien au Parc des Princes – déclarant que Dortmund était moins qu’impressionné par combien Dortmund s’est réjoui de son match aller. conduire.

S’adressant à RMC Sport après le match, Kimpembe a déclaré: «Ce sont de grands joueurs, mais maintenant je dirai qu’ils ont perdu leur humilité.

«Parce qu’après leur victoire à domicile [in the first leg] ils ont publié beaucoup de tweets, beaucoup d’Instagram, beaucoup de mots, beaucoup de ceci et cela.

“Que ce soit leur directeur sportif, les joueurs, le compte Instagram officiel du club … c’est tout.”

Sondé pour savoir si cela avait fourni une motivation supplémentaire, Kimpembe a poursuivi: «Nous l’avons tous vu. Nous l’avons gardé dans un coin de nos têtes et

Je pense que cela nous a tous boostés.

Le frère de Kimpembe a également visé une fouille à Haaland sur les réseaux sociaux (Photo: Instagram)

«Cela nous a permis d’avoir cette petite rage dans un coin de nos têtes et [on Wednesday night] nous en avons profité. »

Le frère de Kimpembe, Kevin, a également frappé Haaland sur Instagram, téléchargeant une image dans ses histoires montrant Presnel en train de se battre avec le

l’attaquant adolescent, tandis que Neymar a téléchargé une photo de sa célébration et a imité

le commentaire que Haaland avait fait précédemment.

