L’actualité mondiale aujourd’hui: l’Uefa suspend les champions 2020-2021 | Coronavirus | Autres ligues de football

Lors d’une réunion ce mercredi, les 55 fédérations sont parvenues à des accords pour le bien de leurs ligues.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions de l’UEFA a eu lieu à Nyon, en Suisse, domicile de l’Uefa,

Photo:



.

Pour:

Julián Bermúdez

1 avril 2020 à 09 h 57

Ce mercredi, les dirigeants et secrétaires généraux des 55 fédérations qui composent l’Uefa se sont réunis pour prendre des décisions sur l’avenir des compétitions de cette entité. L’intention de cette réunion était de parvenir à un accord entre tous pour définir une idée unique pour les différents tournois dans chaque pays.

Dans une déclaration officielle de cette entité, ils ont annoncé que tous les matches de l’équipe nationale sont reportés jusqu’à nouvel ordre, qu’ils soient amicaux ou compétitifs. De plus, les compétitions ne peuvent pas être jouées avec des équipes de jeunes.

Il a également été décidé que les dates de les compétitions des Champions, de la Ligue Europa et des autres clubs de l’UEFA 2020-2021 sont reportées jusqu’à nouvel ordreOn ne sait donc pas encore quand ces tournois débuteront au second semestre.

Avec ces décisions, ce que l’Uefa recherche, c’est que chacune des ligues locales se termine lorsqu’elle doit et bien qu’ils ne l’aient pas révélé dans le communiqué officiel, les différents médias européens ont indiqué que, vu probablement la situation de santé publique dans tous les pays, les joueurs devront jouer durant l’été européen, anticipant que toutes les compétitions reprendront avant juillet.

Sur la Ligue des champions et Ligue Europa cette saison (2019-2020), il n’y a pas non plus de décisions spécifiques. Ce qui est clair, c’est que l’Uefa veut terminer ces tournois, que ce soit après la fin des différentes ligues locales ou après avoir joué certaines de leurs dates finales, ce qui indiquerait que le reste des huitièmes de finale et les autres phases sont jouées en août ou septembre de cette 2020.

