Dani Parejo, capitaine du Valencia CF, a montré sa colère après quoi ils ont été contraints de jouer le match Atalanta-Valence CF. Un jour après, le maire de Bergame a assuré que les 40000 qui se trouvaient à San Siro étaient infectés, le milieu de terrain explique qu’il a donné de nombreux tours à la tête et considère que “l’Atalanta-Valence n’aurait pas dû être joué”

25/03/2020

Le leader du Valencia CF réfléchit à ce match et dit qu’après avoir écouté toutes les nouvelles, “Il donne beaucoup de respect, mais nous ne remplissons que notre obligation. Parler maintenant est avantageuxMais peut-être même pas que ce match de Ligue des Champions aurait dû être joué. Ce dont je suis sûr, c’est que l’égalité n’a pas été jouée sur un pied d’égalité. Très peu de gens parlent de l’exposition des joueurs et des travailleurs du club à ce lien “, expliqué dans une interview à AS.

“Ces jours-ci, vous avez beaucoup de temps pour tourner la tête et penser à tout ce que vous avez fait. Par exemple, très peu de gens parlent de la façon dont les joueurs et les employés de club étaient exposés à cette égalité “, dit-il catégoriquement.

Calme avec les mesures

Parejo est calme avec les mesures prises par le Valencia CF malgré 35% d’infection. “Le club a tout mis en œuvre pour éviter la contagion, il a même devancé les mesures officielles, mais ne pouvait toujours pas être évité. Il est maintenant temps d’être à côté de ceux qui ont été infectés, de les encourager et de croire que tout se passera bien. “

Cependant, il ne pense pas la même chose des autorités politiques européennes. “Toute l’Europe doit avoir appris de ce qui s’est passé en Chine. Maintenant, vous devez écouter les autorités et rester à la maison, ce qui est le moyen le plus sûr de ralentir la transmission et d’aider ainsi tous ceux qui risquent leur vie pour nous. “