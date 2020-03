L’attaque de retour d’Atalanta a embrouillé ses adversaires et fait vibrer Bergame

Ale Moreno se demande si l’Atalanta peut reproduire le succès qu’ils ont eu sur deux jambes contre Valence.

L’Atalanta n’est pas un cygne noir. Oui, leur ascension vers les quarts de finale de la Ligue des champions et un autre top-quatre en Serie A est un événement imprévu, mais il n’est pas du tout clair que cela aura un effet majeur sur le football.

L’Atalanta est l’un de ces frelons géants avec de grands corps improbables caricaturaux et de petites ailes fragiles. On pourrait penser qu’ils seraient trop gros pour voler, avec ces ailes minuscules, mais ils le sont aussi. Et, oui, ils piquent aussi: tôt et souvent.

L’équipe connue prosaïquement comme “La Dea” – “la Déesse” – est un club avec la 12e plus haute masse salariale de Serie A, environ 40 millions de dollars, ce qui correspond à peu près à ce que Lionel Messi et le pantalon de Cristiano Ronaldo en six mois . Ils ont dû jouer tous leurs matchs de la Ligue des champions à une heure de Milan, car ils ont rénové leur stade à domicile et il ne répond pas encore aux exigences de l’UEFA. Ils sont originaires de Bergame, une ville de 120 000 habitants. Seuls deux clubs de petites villes sont allés plus loin dans l’histoire de la Ligue des champions: l’un est Villarreal, qui a atteint les demi-finales en 2005-06; l’autre est Monaco, bien que cela soit accompagné d’un gros et gros astérisque car la Principauté est vraiment une cité-État riche.

Mais ce n’est pas vraiment ce qu’ils ont accompli. C’est comme ça qu’ils l’ont fait: en marquant des buts, des montants absurdes, plus de buts en championnat par match (2,8) que n’importe quel club des cinq grands championnats d’Europe autres que le Bayern Munich (2,92). Mais la masse salariale des Bavarois est plus de sept fois plus élevée. Et, au cas où vous l’auriez manqué, les salaires sont généralement ce qui fait voler une équipe.

Les objectifs sont au cœur de l’attrait du club. À son niveau le plus primaire, ce sport consiste à essayer de frapper une balle dans le but de l’adversaire. C’est leur façon de faire qui embrouille généralement les adversaires. L’Atalanta engage les hommes vers l’avant avec abandon, vous verrez souvent six, sept ou même huit joueurs dans le dernier tiers de l’opposition. Ils poussent et pressent le ballon durement, sur tout le terrain, transformant le jeu en une série de batailles individuelles chaque fois qu’ils le peuvent. Ils prennent plus de coups que la plupart des équipes et tentent encore et encore des passes difficiles à haut risque et à récompense élevée. Et ils font tout cela en jouant à plein régime.

Cette innovation est-elle une sorte de percée tactique massive? Oui et non. D’autres équipes ont certains de ces éléments dans leur jeu. Personne ne les a tous. Et ceux qui font ce qu’ils font le font généralement avec des joueurs plus doués (lire: chers).

Vous vous interrogez également sur le niveau d’innovation car, encore une fois, à un niveau très primaire, ils sont un retour au jeu d’antan. Lancez un groupe de jeunes de 12 ans hyperactifs sur le terrain et voici comment ils pourraient jouer: tenter des tirs à distance ou dribbles difficiles, jouer en tête-à-tête chaque fois qu’ils le peuvent, l’homme marque défensivement, prend des risques.

Souvent, vous avez le sentiment qu’ils réussissent parce qu’ils jouent d’une manière que les adversaires n’ont jamais vue auparavant. C’est l’équivalent de s’aligner en une seule aile contre une défense sophistiquée de la NFL ou de planifier votre attaque entière autour de tirs de saut de milieu de gamme dans la NBA. Ce n’est pas totalement étranger à l’opposition, ils l’ont déjà vu, mais cela fait si longtemps qu’ils ne savent souvent pas comment réagir.

Il ne s’agit pas de vendre leur manager, Gian Piero Gasperini, à court de sophistication tactique. Il ne joue pas simplement au football rudimentaire. il y a beaucoup de coordination dans la façon dont ses joueurs se déplacent et ses séances d’entraînement sont parmi les plus difficiles, mais le football d’Atalanta est si contre-intuitif qu’il est souvent qualifié de “naïf”. Mais il n’est pas nécessairement naïf de croire que vous feriez mieux d’essayer de battre l’adversaire plutôt que de concéder moins de buts. Et il n’est pas naïf de penser que laisser des défenseurs face à face contre des attaquants rapides est toujours une mauvaise idée. L’Atalanta montre que cela peut être une bonne idée, si cela signifie que vous pouvez pousser plus de gars en avant et harceler l’opposition dans leur propre moitié. Briser la presse et aller au comptoir n’est évidemment pas aussi facile qu’il y paraît.

Gasperini n’aime pas en parler, mais il a évidemment eu une sorte de révélation ici. C’est un manager vétéran qui, pendant la majeure partie de sa carrière, a joué une marque de football différente; celui qui était plus organisé, plus conservateur, plus sur les X et les O. Ce n’est pas le cas d’un entraîneur charismatique inspirant ses joueurs à en gagner un pour le gipper.

“Je ne suis ni votre grand frère ni votre confident”, aime-t-il dire à ses joueurs. “Nous sommes tous des professionnels ici pour faire un travail.”

L’Atalanta a marqué huit buts en deux manches lors de sa victoire en Ligue des champions contre Valence.

Mais, également, il obtient le concept de plaisir. Et comment l’esprit peut vous jouer des tours.

«Si vous vous amusez et vous amusez, vous ne ressentez pas de fatigue et vous courez plus fort», est un autre de ses aphorismes. “Comme quand tu étais enfant et que tu jouais pendant des heures.”

En d’autres termes, il n’est pas nécessairement amusant, mais son football l’est.

Ce qui nous amène à une autre bizarrerie. Les outsiders qui surpassent comme Atalanta ont généralement un noyau de nouveaux venus qui sont choisis par les plus grands clubs. C’est arrivé à Leicester City après leur course de 5 000 contre 1 au titre de Premier League en 2015-2016: en deux ans, N’Golo Kante, Danny Drinkwater et Riyad Mahrez étaient tous passés à autre chose. Idem pour l’Ajax après leur arrivée en demi-finale de Ligue des champions la saison dernière: Matthijs De Ligt et Frenkie De Jong sont déjà partis, Hakim Ziyech est en route.

Mais il est difficile de voir qui dans cette équipe Atalanta peut passer au niveau suivant. Robin Gosens, peut-être? Pierluigi Gollini, peut-être? (Peut-être dans sa carrière de rap …) Remo Freuler? Meh.

Une partie de leur équipe est composée de gars qui ont finalement trouvé une maison à Atalanta après avoir été négligés pendant une grande partie de leur carrière, comme Alejandro “Papu” Gomez, leur chef spirituel (et icône de la danse) qui a 32 ans et n’a remporté que son premier casquette pour l’Argentine à 29 ans: il est encore plus petit que Messi et pas aussi talentueux, ergo on n’a pas besoin de lui.

Ou Josip Ilicic, dont le talent n’a jamais été mis en doute (comme en témoignent les nombreuses compilations YouTube), mais a été considéré comme une version plus paresseuse, moins cohérente et moins motivée du joueur qu’il devrait être. Eh bien, à 32 ans, il est en plein essor, ayant marqué 20 buts cette campagne (dont cinq sur deux jambes contre Valence) et, comme mon ancien collègue Michael Cox l’a souligné, pourrait être le Dusan Tadic de cette année: le génie slave méconnu qui dispense la magie.

D’autres sont des rechapés qui ont relancé leur carrière après avoir échoué dans de plus grands clubs: Duvan Zapata (Napoli), Luis Muriel (Sevilla), Mario Pasalic (Chelsea), Rafael Toloi (Roma). Ils ont trouvé une maison à Bergame.

Et les fans d’Atalanta les ont également adoptés, ce qui n’était pas quelque chose que vous auriez nécessairement pris pour acquis. Le club est fier de son académie de la jeunesse – ils produisent régulièrement plus de footballeurs de Serie A que tout autre – mais cette version est presque entièrement dépouillée de produits locaux.

Peu importe. Ils sont en parfaite harmonie avec la ville et les fans, comme en témoigne le signe qu’ils ont brandi après avoir éliminé Valence: “Mola Mia” – “n’abandonne pas”, en dialecte de Bergame. Même si leur ville est plus durement touchée que la plupart par le coronavirus, Atalanta continue de monter en flèche, emmenant ses fans avec eux en voyage.