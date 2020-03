Le code disciplinaire de l’UEFA ne fixe aucun match avec une défaite de 3-0

La situation générée autour du virus Coronavirus a généré un énorme doute quant à la possibilité de jouer certains matchs des deux compétitions continentales, la Ligue des champions et la Ligue Europa.. Commençant par lui Inter Milan – Getafe ce jeudi dans les terres italiennes ou Barcelone – Naples Mercredi prochain au Camp Nou.

03/11/2020

Mais le premier et le plus immédiat est l’engagement de Getafe demain et après qu’Angel Torres, président de Getafe, ait indiqué hier soir que le club madrilène ne s’envolerait pas pour les terres italiennes. Tard hier soir l’AFE a de nouveau publié une déclaration en faveur de la suspension également des matches des compétitions européennes comme avant avec la ligue espagnole.

Et que se passerait-il au cas où UEFA Ne pas suspendre le jeu ou le déplacer vers un autre endroit? Eh bien, le Code disciplinaire actuel de l’UEFA prévoit à l’article 27 que l’absence d’une des équipes signifie lui donner le match pour perdu par 3-0. Mais àDe plus, et dans le cadre des règlements spécifiques de la Ligue Europa, cela signifierait la disqualification de la compétition en plus d’une amende proche de 175 000 euros.

En cas d’absence en Ligue des champions, le montant s’élève à 350000 et peut atteindre 500000 euros. Quelque chose qui pourrait arriver au Football Club Barcelona – Naples, tant que l’équipe italienne n’apparaîtrait pas et que l’UEFA n’avait pas encore décrété la suspension.

Décision disciplinaire toujours sous la responsabilité du comité de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFR. Mais comme SPORT a pu le savoir, si le Getafe ou tout autre club concerné a décidé de faire appel et, finalement, devant le TAS, aurait toutes les options pour gagner la procédure. Surtout devant le Tribunal suisse du sport.

Car nous sommes face à une situation exceptionnelle, qui transcende le purement sportif. Une cause de force majeure qui empêche le club de Madrid de se rendre en Italie, plus en tenant compte de la situation dans laquelle se trouve le pays transalpin. Nous allons maintenant voir quelle décision l’UEFA elle-même prend dans ces qualifications affectées par la situation exceptionnelle du Coronavirus.