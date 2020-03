Le coronavirus et les conséquences pour les fans de football | Nouvelles | Football colombien | BetPlay League

Le coronavirus a envahi tous les domaines de la vie. Le football a eu des conséquences notables et bien que les clubs recherchent actuellement des mesures pour atténuer et dépasser financièrement ce moment, certains supporters ont également été directement touchés par le coronavirus.

En Colombie, plusieurs fans ont subi de graves conséquences à cause du coronavirus et vivent actuellement des situations difficiles à l’étranger.

Les supporters de Medellín se sont rendus à Buenos Aires pour regarder le match de Copa Libertadores contre Boca Juniors, mais ils n’ont pas réussi à revenir à l’heure et à la fermeture des frontières, ils étaient dans des conditions précaires dans ce pays.

La même situation a vécu pour les fans d’Amérique, mais au Chili. De nombreux fans se sont rendus à Santiago pour accompagner les écarlates dans leur match contre U. Católica, mais ils n’ont pas réussi à revenir et maintenant ils parviennent à vivre dans les rues de la capitale chilienne.

Un peu plus comique était la situation des fans de Santa Fe. Le rouge de la capitale faisait face à Pereira et de nombreux fans prévoyaient de voyager dans cette ville et de pouvoir vivre cette réunion. Avec tout acheté, les fans ont découvert un jour avant le match que la Ligue était suspendue et bien qu’ils aient voyagé, ils ne pouvaient pas voir leur rouge bien-aimé contre la matecaña.

Au niveau international

En Europe, plusieurs fans ont également été touchés par le coronavirus et avec de graves conséquences. Atalanta vs. Valence a été l’un des matchs les plus excitants de la Ligue des champions et bien qu’il ait été joué à Milan, des milliers de fans sont venus de Bergame pour voir leur équipe en huitièmes de finale. Cependant, pour de nombreux experts, c’était un point clé pour que le virus se propage plus rapidement en Italie.

Galatasaray vs. Besiktas est un autre des grands classiques d’Istanbul, en Turquie. Cependant, comme les dirigeants de ce pays ne voulaient pas suspendre le football pour cette date, ce grand classique a été joué sans fans, étant un fait historique en raison de la froideur avec laquelle ce duel passionnant a été vécu.

Les fans du PSG ont également été touchés par le coronavirus. L’équipe dirigée par Neymar et Mbappé s’est classée en quarts de finale de la Ligue des champions comme il y a de nombreuses années, mais le stade était complètement vide à titre préventif contre le coronavirus. Malgré cela, des centaines de fans sont venus au Parque de los Príncipes pour célébrer et les joueurs ont quitté le côté du stade.

L’Angleterre Charlton Athletic a perdu ce qu’il considérait comme le fan le plus fidèle de l’histoire. C’était Seb Lewis et il avait accompagné le club à tous ses matchs à domicile et à l’extérieur depuis 1998. Le fan est décédé à 38 ans du coronavirus et a laissé un record de 1 076 matchs consécutifs.