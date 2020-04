Le coronavirus peut affecter le calendrier pendant des années et pourrait avoir une incidence sur la Coupe du monde 2022 – Officiel de l’UEFA

Gab Marcotti explique pourquoi les clubs de Premier League hésitent à reprendre la saison.



Mark Ogden et Gab Marcotti réagissent aux informations selon lesquelles des joueurs de Premier League ne voudraient pas jouer pendant une pandémie.



Le directeur de l’Impact de Montréal, Thierry Henry, parle du retour de la MLS et des difficultés à vivre en lock-out.

La pandémie de coronavirus pourrait affecter le calendrier international du football pendant “deux à trois ans” et potentiellement affecter la Coupe du monde 2022 au Qatar, a déclaré un membre du comité exécutif de l’UEFA.

Le virus, qui a infecté plus de 3,13 millions de personnes dans le monde, causant plus de 218 000 décès, a fait des ravages sur le calendrier du football avec l’Euro 2020 reporté à 2021 et les ligues nationales et les compétitions continentales de clubs en suspens.

– Diffusez de nouveaux épisodes de ESPN FC du lundi au vendredi sur ESPN +

– Diffusez chaque épisode de 30 pour 30: histoires de football sur ESPN +

– Où en sont les meilleures ligues européennes pour terminer la saison 2019-2020

La Coupe du monde du Qatar devrait avoir lieu du 21 novembre au 31 décembre. Le 18, 2022 et le membre du comité exécutif de l’UEFA, Lars-Christer Olsson, ont déclaré qu’il fallait “attendre et voir” si l’événement devait avoir lieu.

Interrogé lors d’un webinaire sur Soccerex pendant combien de temps il pensait que le calendrier international pourrait être affecté, Olsson a déclaré: “Probablement deux ou trois ans je pense.

“Si le virus se développe d’une manière encore plus sérieuse comme il l’a été pour le moment, il y aura certainement un problème avec le calendrier international.

“Lorsque certaines compétitions sont déplacées d’une année à l’autre … et puis la Coupe du monde du Qatar arrive au milieu de la saison européenne et vous devez vous presser dans les compétitions nationales et internationales.

“Mais je pense que nous devons attendre et voir comment cela va affecter l’entreprise.”

Olsson, qui est également président des ligues européennes, a déclaré que l’UEFA prévoyait toujours d’achever la Ligue des champions et la Ligue Europa en août.

“Si cela était possible, je pense que ce serait bien parce que cela signifierait également que nous pouvons sauvegarder l’intégrité de la phase finale de la saison actuelle du football international”, a-t-il ajouté.

“Mais bien sûr, nous devons prendre des décisions à ce sujet fin mai au moins, car sinon il ne sera probablement pas possible de le faire entrer et de qualifier les clubs pour la nouvelle saison.”