Le Coronavirus PSG-Dortmund affrontera la Ligue des champions à huis clos

Avec la Serie A suspendue jusqu’au 3 avril, Gab Marcotti discute de la possibilité que d’autres ligues emboîtent le pas.

Gab Marcotti explique les précautions contre les coronavirus de Serie A après que le gouvernement italien a augmenté les restrictions.

Julien Laurens dit que Dortmund trouve sa forme au bon moment avant un affrontement à l’UCL au PSG.

La police parisienne a annoncé lundi que le choc de Paris en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund se déroulerait à huis clos en raison de craintes de coronavirus.

Malgré les meilleurs efforts du club pour assainir le Parc des Princes pour permettre d’accueillir les spectateurs pour le match retour des huitièmes de finale au milieu de l’épidémie de coronavirus, le gouvernement français a annoncé dimanche soir que les rassemblements de plus de 1000 personnes seront interdits jusqu’à un nouvel avis a mis fin à ces espoirs.

“Appliquer les mesures annoncées par le conseil de la défense hier soir”, lit-on dans le communiqué de la police parisienne. “Le préfet de police a décidé que le PSG contre Dortmund se déroulerait à huis clos.”

Le PSG a vu son affrontement en Ligue 1 à Strasbourg reporté samedi en raison d’une propagation du coronavirus dans la région du Bas-Rhin.

Et le ministre français des Sports, Roxana Maracineanu, a depuis annoncé que jusqu’au 15 avril, les matches de Ligue 1 et Ligue 2 (les deux ligues de football professionnelles françaises) se joueraient à huis clos ou avec 1000 spectateurs selon les souhaits de l’organisateur.

Maracineanu a également indiqué qu’il y aurait des fonds pour compenser tout événement sportif forcé de jouer à huis clos ou annulé. Selon les règles proposées, les matches nationaux français concernés comprendraient Le Classique entre Marseille et le PSG au Stade Vélodrome plus tard ce mois-ci, et la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Lyon au Stade de France début avril.

Il a déjà été confirmé que le match de Valence en Ligue des champions en Espagne cette semaine contre le club italien Atalanta se jouerait à huis clos.

Jeudi, deux matches de Ligue Europa – AS Roma à Séville et Wolverhampton à Olympiakos – seront également disputés sans supporters dans les tribunes.

Mais le RB Leipzig a annoncé que son affrontement en Ligue des champions en Allemagne contre Tottenham se déroulerait mardi avec des supporters autorisés à y assister.

Le PDG de la Ligue allemande de football (DFL), Christian Seifert, a déclaré à Bild que “ce n’est plus entre les mains des clubs ou de la DFL” que les prochains matchs de Bundesliga soient joués en présence de fans.

“Nous préférerions jouer le prochain jour de match avec des spectateurs, mais, malheureusement, ce n’est pas très réaliste”, a-t-il ajouté et a déclaré que la ligue avait décidé d’aller de l’avant avec les matchs. “Les autorités doivent décider du nombre de spectateurs qu’elles autoriseront ou si personne du tout.”

Le match de Barcelone contre Napoli, prévu pour le 18 mars, est le dernier match à être confirmé comme à huis clos en raison de l’épidémie continue.

Des sources ont déclaré à ESPN que le Barça avait rencontré mardi divers services du gouvernement catalan et pris la décision d’exclure les fans.

Le secrétaire catalan au sport, Gerard Figueras, a déclaré lundi à la radio locale que “la prudence conseillerait” que le match se joue sans supporters au Camp Nou.

Naples n’est pas l’une des régions d’Italie qui est verrouillée à cause du virus, mais Figueras a expliqué qu’il est préoccupant de permettre à 5000 fans de Naples de se rendre à Barcelone dans le climat actuel n’est pas une bonne idée.

Cependant, le Premier ministre italien Giuseppe Conte a confirmé lundi que tous les sports dans le pays ont été arrêtés en raison de l’épidémie de coronavirus, y compris les matchs de Serie A et les événements préparatoires aux Jeux olympiques de Tokyo.

Pendant ce temps, la FIFA et la Confédération asiatique de football ont convenu de reporter les matches de qualification à la Coupe du monde asiatique en mars et juin en raison de l’épidémie.

La FIFA a ajouté que les matches pourraient encore se dérouler si les associations membres devaient se jouer mutuellement, sous réserve de l’approbation préalable.

Le coronavirus, officiellement connu sous le nom de COVID-19, est une nouvelle souche de coronavirus qui a fait son apparition dans le monde ces derniers mois. Les coronavirus sont une famille de virus qui provoquent des maladies allant du rhume à des maladies respiratoires plus graves. La grippe est causée par un virus différent. Il n’y a pas de vaccin contre le coronavirus, bien que les chercheurs y travaillent et espèrent commencer bientôt les tests. Les personnes âgées, en particulier celles souffrant de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques ou pulmonaires, sont les plus à risque.

Le coronavirus se propage principalement par la toux et les éternuements, bien qu’il puisse également être transféré des surfaces. La meilleure façon de prévenir l’infection est de se laver les mains fréquemment, de nettoyer les surfaces avec des vaporisateurs et des lingettes ménagers réguliers et d’éviter les contacts étroits avec les personnes malades.

Les informations de . et des correspondants ESPN Sam Marsden et Stephan Uersfeld ont été incluses dans ce rapport.