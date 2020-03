Le coronavirus suspend le football européen: les 10 plus grandes questions non résolues de Bill Connelly

Il est évident que le sport n’est pas la chose la plus importante au monde, surtout maintenant. Si ou quand ils peuvent encore être organisés en toute sécurité, cependant, les sports peuvent toujours fournir une distraction immense et bienvenue. Si rien d’autre ne le peut, la pièce que vous lisez maintenant.

Avec la propagation du coronavirus en Europe et en Amérique du Nord, nous avons vu plus ou moins toutes les ligues sportives professionnelles à travers le monde suspendre leurs opérations pour contribuer à la distanciation sociale. L’UEFA s’est réunie mardi pour reporter l’Euro 2020, mais il reste encore beaucoup de questions sans réponse sur la conclusion des saisons 2019-2020 à travers l’Europe.

Rien ne garantit que le reste de la saison de football européenne se jouera jusqu’à son terme ou sans quelques modifications. Pour nous distraire, cependant, supposons pour le moment que cela se joue finalement, des foules ou pas de foules. Examinons certaines des questions les plus intéressantes auxquelles les 10 dernières semaines de la saison pourraient répondre au sujet des quatre grandes ligues européennes, si ou quand les matchs ont réellement lieu.

Premier League anglaise

1. Et maintenant pour Liverpool?

Liverpool, de Jurgen Klopp, est actuellement en bonne voie pour 107 points en Premier League. Cela dépasserait facilement le record de 100 points établi par Manchester City en 2017-18. La saison dernière, ils ont remporté la Ligue des champions.

Ils sont au milieu d’une course presque inégalée – inégalée – par un club anglais. Pourtant, ils sont également sous le choc. Pas plus tard que le 28 février, ils avaient la chance de ne devenir que la deuxième équipe de Premier League à terminer invaincue – bien que lorsque les Invincibles d’Arsenal l’ont fait en 2003-04, ils n’ont réussi que 90 points à cause de 12 nuls – tout en remportant le FA Cup et Ligue des Champions. Un triplé presque imbattable, une réalisation sans pairs.

Le problème a commencé lentement, comme c’est souvent le cas. Après la nouvelle “pause de mi-saison” de la ligue au début de février, Liverpool a grincé par Norwich lié à la relégation 1-0, puis est allé en Espagne et a perdu 1-0 contre l’Atletico Madrid lors du match aller des 16es de finale. Ils sont rentrés chez eux et ont eu besoin de rallier 2-1 pour gagner 3-2 contre West Ham United, 16e, puis a vu sa quête “Invincible” détruite par une défaite 3-0 contre Watford 17e.

Trois jours plus tard, ils ont perdu 2-0 à Chelsea en FA Cup, le triple potentiel n’est devenu un double que maintenant, c’est un simple. Les Reds ont pris du retard face à l’AFC Bournemouth samedi avant de se rallier pour s’imposer 2-1. Ayant dû battre l’Atletico par au moins deux buts mercredi à Anfield lors du match retour de la Ligue des champions, ils ont en effet remonté 2-0 tôt en prolongation … puis ont abandonné trois buts à perdre en partant.

Klopp et Liverpool n’ont peut-être que la Premier League sur laquelle se concentrer, mais si la saison se termine, ils ont encore des records en vue.

Il y a deux semaines, un ensemble d’objectifs que vous ne pouviez même pas atteindre sur Football Manager sans beaucoup de tricheurs et de redémarrages (ouais, je suis coupable comme accusé) semblait non seulement possible, mais plausible. Maintenant, Liverpool doit rebondir et se concentrer sur la simple gestion des affaires de la ligue. Leur nombre magique est de six points – s’ils gagnent six, la deuxième place de Manchester City perd six, ou une combinaison, ils décrochent – et cela se produira très certainement très bientôt. Et bon, quand vous n’avez pas remporté un titre de champion depuis 30 ans, c’est une raison de se réjouir à l’extrême.

Mais si ou quand la ligue termine 38 matchs, Liverpool aura besoin de 19 points sur ses neuf matches restants pour atteindre 101 points. Peuvent-ils récupérer à temps? Est-ce même important tant qu’ils lèvent ce trophée de ligue insaisissable? Plus précisément, comment nous souviendrons-nous de cette équipe maintenant que nous savons ce qui était possible et où ils se sont retrouvés?

2. Qui marque la dernière place en Ligue des champions en Angleterre?

Manchester United a ajouté le milieu de terrain du Sporting CP Bruno Fernandes pour près de 68 millions de livres sterling vers la fin de la fenêtre de transfert de janvier, et dans les huit matches depuis ses débuts le 1er février, ils n’ont pas encore perdu: ils ont progressé en FA Cup, ils Walloped Club Brugge en huitièmes de finale de la Ligue Europa, a mis cinq LASK Linz en huitièmes de finale de la Ligue Europa et ils ont récolté 11 points en seulement cinq matches de Premier League, deuxième en championnat. (Oh, et ils ont aussi la meilleure différence de buts.)

Ce n’est pas seulement dû à Fernandes, bien sûr, mais le joueur de 25 ans a été brillant, créant 18 occasions, enregistrant trois buts, trois passes décisives et appuyant magnifiquement tout au long (31 balles récupérées déjà dans son nouveau club). Et bien que huit matches ne soient pas suffisants pour déclarer United une fois pour toutes, cela a probablement répondu à ce qui était pendant un moment la question la plus intrigante de la Premier League: qui bénéficiera le plus de l’interdiction potentielle de Manchester City de Compétitions UEFA? City étant pratiquement garanti de terminer deuxième de la Premier League mais interdit (en attente d’un appel) de participer à la Ligue des champions de l’année prochaine, cela signifie que la cinquième place de l’EPL se qualifierait à la place. Et il n’y a pas si longtemps, la bataille pour cet endroit ressemblait à un blocage spectaculaire. Tottenham Hotspur! Manchester United! Loups! Sheffield United! Arsenal! Burnley! Peut-être même Everton ou Crystal Palace! Ils étaient tous à portée de voix.

Techniquement, la plupart d’entre eux le sont toujours. Mais jusqu’à ce que les changements de forme récents, nous avons clairement un favori dans cette course.

Everton et les Spurs, épuisés par leurs blessures, n’ont chacun récolté qu’un point lors de leurs trois derniers matches de championnat, et Everton avait l’air particulièrement épuisé dans une embarrassante défaite de 4-0 contre Chelsea au cours du week-end. (Les Spurs avaient la même apparence mardi, se faisant sortir de la Ligue des Champions confortablement par RB Leipzig.) Mais même avec la grande forme récente de United, ils ne sont toujours qu’à deux points des Wolves et Sheffield United, quatre à Tottenham, cinq à Arsenal, et six sur Burnley et Palace. FiveThirtyEight donne à United une chance de 70% de conclure l’accord et de se qualifier à nouveau pour l’UCL, mais Wolves (24%), Sheffield United (12%), Spurs (11%) et Arsenal (5%) sont toujours sur la planche. Les Spurs pourraient rendre les choses particulièrement intéressantes avec un bouleversement théorique des Reds à domicile dimanche.

Soit dit en passant, si les Spurs s’effondrent et qu’Arsenal perd sa forme, nous pourrions nous retrouver avec trois des six grands clubs anglais manquant les compétitions européennes – Ligue des champions ou Ligue Europa – la saison prochaine. À une époque où l’argent semble avoir plus d’importance que jamais, certains des clubs les plus financés d’Angleterre ont du mal à trouver leur place. C’est un moment étrange, rendu encore plus étrange par la pensée d’un quart de finale de la Ligue des champions mettant en vedette des équipes de Leipzig et d’Atalanta mais sans Liverpool et, éventuellement, Barcelone ou le Real Madrid. (Nous y reviendrons dans un instant.)

3. Est-ce l’année de retour de Leeds?

Leeds a eu quelques hoquets en 2020 mais semble toujours être destiné à une promotion, en supposant que la saison 2019-2020 soit résolue.

La ville de Leeds est la troisième plus grande d’Angleterre et facilement la plus grande avec un seul grand club de football. Leeds United possède l’une des bases de fans les plus vastes et les plus intenses de tous les sports au monde, ce qui a rendu son absence prolongée en Premier League extrêmement visible. Il y a deux décennies, Leeds a essentiellement dépensé ses futurs gains en Ligue des champions dans le but de continuer à atteindre un niveau élevé; quand ils n’ont pas réussi à faire la Ligue des champions à quelques reprises, ils se sont retrouvés dans une catastrophe financière. Ils ont été relégués au championnat anglais en 2004, puis sont tombés au troisième niveau du football anglais trois ans plus tard. Il a fallu un certain temps pour revenir au deuxième niveau, puis passer la dernière décennie à parcourir différents propriétaires et à ne pas revenir en Premier League.

En 2018, le nouveau propriétaire Andrea Radrizzani a recruté le légendaire manager Marcelo Bielsa et Leeds a aligné son équipe la plus impressionnante depuis des années. Mais un effondrement tardif a fait chuter l’équipe dans les séries éliminatoires de promotion, où elle a perdu contre Derby County.

Malgré la capacité constante de Leeds à monter sur les râteaux, et bien que les entraîneurs de Bielsa aient tendance à trébucher tard dans une saison donnée, c’est peut-être l’année où ils terminent le travail? Après une chute brutale (et familière) en janvier et février (gagnant cinq points en huit matchs), ils ont remporté trois victoires 1-0 d’affilée, puis ont frappé Hull City et Huddersfield par un combiné 6-0 . Leurs cinq victoires consécutives les ont replacés à la première place du championnat et, plus important encore, ils ont sept points d’avance sur Fulham, troisième. (Les équipes de la troisième à la sixième place se retrouvent en séries éliminatoires, tandis que les deux premières se qualifient automatiquement.)

FiveThirtyEight projette leur cote de promotion à 98%; Les fans de Leeds ont trop vécu pour croire en moins de 100%, mais il faudrait un effondrement encore plus important que la normale pour les empêcher de revenir en Premier League en 2020-21.

Bundesliga

4. Est-ce que ça va rester une course de Bundesliga incroyable, ou le Bayern va-t-il se retirer?

Nous avons déjà vu une version de cet épisode. L’année dernière, le Bayern Munich a passé une bonne partie de la saison de Bundesliga à paraître extrêmement vulnérable, donnant au Borussia Dortmund une assez grosse avance dans le processus, mais a ensuite rugi et remporté son septième titre de champion consécutif. Et après avoir laissé avec bienveillance d’autres équipes prendre le DFB Pokal (Coupe d’Allemagne) pendant quelques années, ils ont continué et ont gagné cela aussi.

L’édition de cette saison semblait différente, du moins en ce qui concerne le nombre d’équipes impliquées. Alors que le Bayern commençait à nouveau lentement – suffisamment pour que le manager Niko Kovacs soit licencié début novembre – le Borussia Monchengladbach connaissait son meilleur départ depuis des lustres, le Red Bull Leipzig avait l’air spectaculaire, et un certain nombre d’autres équipes, de Dortmund à Schalke 04 , se trouvaient à une distance criante du sommet du classement. Même à mi-chemin, vous pouvez vous convaincre qu’il s’agit d’une course de trois à quatre équipes.

Ce pourrait être une course en équipe maintenant.

Leipzig a perdu 11 points (via une défaite et quatre nuls) au cours des sept derniers matches de championnat, tandis que le Bayern n’a pas perdu depuis le 7 décembre. Les champions ont perdu l’attaquant Robert Lewandowski à cause d’une blessure et, avec un point à prouver, ont marqué six buts dans leur premier match sans lui. FiveThirtyEight donne désormais au Bayern 87% de chances de remporter son huitième titre consécutif.

Cependant, ils ne sont plus qu’à quatre points de Dortmund et Dortmund n’a perdu qu’une seule fois depuis l’ajout de l’attaquant Erling Haaland dans la fenêtre de transfert de janvier. Si Leipzig retrouve ses jambes collectives, il ne lui reste que cinq points de retard. Les chances sont bonnes que Lewandowski ratera un voyage le 4 avril à Dortmund (si cela se déroule comme prévu) et si le Borussia y gagne, cela pourrait rester une course jusqu’en avril.

Nous savons probablement comment cet épisode se termine, mais si la porte est presque fermée, cela signifie qu’il est toujours ouvert, non?

5. Comment se terminera le feuilleton Hertha?

Si vous n’avez pas suivi l’histoire de Hertha Berlin cette saison, vous avez manqué. Attention, vous n’avez rien raté de bien: au contraire, Hertha est sur le point de connaître sa pire finition depuis 2015, lorsque le club a évité la relégation d’un seul point.

Non, ce qui vous manque, c’est un DRAMA sérieux tout en majuscules.

Coincée à la 15e place de la Bundesliga à 18 équipes, Hertha a embauché Jurgen Klinsmann, l’ancien entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine des États-Unis, à la fin novembre. Pendant une minute, il a semblé que le mouvement pourrait fonctionner plutôt bien: après avoir perdu son premier match (la cinquième défaite consécutive de l’équipe en ligue), Hertha a récolté 12 points lors de ses sept prochains matchs, un rythme assez facile pour éviter la relégation. Mais Klinsmann a brusquement démissionné à la mi-février, affirmant qu’il n’obtenait pas suffisamment de soutien au front-office.

Quelques semaines plus tard, un journal de 22 pages que Klinsmann tenait pendant son séjour au club a été divulgué à la presse. Sans surprise, c’était incroyablement égoïste et cinglant envers le club. Hertha a ensuite perdu son premier match après la fuite 5-0 contre 1. FC Koln, puis s’est incliné derrière la 16e place Fortuna Dusseldorf 3-0 avant de se rallier pour un match nul. Ils ont sauvé un match nul 2-2 à domicile contre le Werder Brême, 17e, et restent à six points de la zone de relégation. Mais la saison vacille depuis un certain temps, et parmi les neuf derniers matches de Hertha, il y a des voyages à RB Leipzig, Borussia Dortmund et Borussia Monchengladbach. Nous n’aurions peut-être pas vu la dernière torsion de l’intrigue.

série A

6. La Lazio peut-elle remporter son premier titre de Serie A en 20 ans?

Il est particulièrement inquiétant de parler d’une saison de Serie A terminée depuis que les matchs ont été annulés en Italie jusqu’au moins début avril. Si elle reprend, cependant, nous aurons une course à suivre: la Juventus contre la Lazio.

La Juventus n’a pas l’habitude d’avoir beaucoup de compétition pour le titre de Serie A. Les Bianconeri ont remporté huit championnats d’affilée et le finaliste n’a été à huit points ou moins qu’à deux reprises au cours des sept dernières années. La Lazio n’a pas terminé à moins de 18 points des champions pendant cette période de domination et pourtant, avec 12 matches de championnat à disputer pour les deux équipes, la Juve a 63 points avec un différentiel de buts de plus-26, et la Lazio est à 62 points / plus -37.

Après un succès fulgurant à la fin des années 1990 et au début des années 2000 (qui comprenait à la fois des victoires en Serie A et en Coppa Italia en 2000), la Lazio n’a réussi que deux classements parmi les trois premiers depuis 2001. Le Biancocelesti n’a pas exactement rugi de les portes cette saison non plus, ne gagnant que 12 points (et tombant 10 derrière la Juve) lors de leurs huit premiers matches. Mais ils n’ont perdu que quatre points depuis le 22 octobre, abandonnant moins de buts que quiconque dans cette période tout en marquant plus que tout le monde, à l’exception de l’Atalanta, incroyablement prolifique. Bien qu’ils aient été étonnamment éliminés de la Ligue Europa en phase de groupes, ils n’ont pas subi de défaite en Serie A depuis septembre. Il est prévu pour le moment de visiter la Juventus le 26 avril. Cela pourrait finir par être le rendez-vous décisif dans cette course étonnamment serrée.

7. Un buteur peut-il attraper Ciro?

Moins serré en ce moment: le Golden Boot de Ciro Immobile mène. Depuis plus de 50 ans, la chaussure a été donnée au meilleur buteur de la ligue européenne, avec des joueurs des meilleures ligues donnant un avantage pondéré depuis 1997. Comme vous vous en doutez probablement, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont dominé, remportant 10 des dernières 12 bottes. Mais les deux regardent au classement pour le moment.

Les buts dans les cinq premières ligues valent deux points, tandis que les buts dans les ligues inférieures ont moins de poids. Immobile a donc essentiellement deux buts d’avance sur Lewandowski blessé et six buts d’avance sur le groupe de Werner, Ronaldo et Haaland. Messi a huit buts en arrière.

Immobile, 30 ans, est une incroyable histoire de retour. Après avoir marqué 22 buts pour Turin en 2013-14, il a signé avec Dortmund mais a eu du mal. Les prêts à Séville et à Turin n’ont pas été particulièrement fructueux non plus, mais il a ressuscité sa carrière dans la Lazio. Il a marqué 29 buts en 2017-2018 et dépassera presque certainement ce printemps. Mais certains grands noms sont sur sa piste.

8. Atalanta, l’équipe la plus amusante d’Europe, peut-elle rester pertinente?

L’Atalanta a accédé aux quarts de finale de la Ligue des champions et a été un plaisir à regarder toute la saison en Serie A.

Dans les cinq premières ligues européennes, la majorité des équipes les plus prolifiques figurent également parmi les plus riches et les plus performantes: Bayern Munich (2,9 buts par match de championnat), PSG (2,8), Borussia Dortmund (2,7), Manchester City (2,4), Barcelone (2,3), Liverpool (2,3). Le deuxième club avec le plus de buts dans le match à l’heure actuelle, cependant, est basé à Bergame, en Italie, une ville d’environ la taille de Topeka, au Kansas.

Entraîné par Gian Piero Gasperini depuis 2016, l’Atalanta a terminé quatrième de Serie A lors de sa première saison, puis s’est qualifié pour la Ligue des champions pour la première fois la saison dernière quand il a terminé troisième. Ils ont improbablement progressé en huitièmes de finale en obtenant sept points lors de leurs trois derniers matchs, et ils sont devenus fous, marquant quatre buts dans les deux manches de leur victoire en huitièmes de finale contre Valence. Ils ont marqué au moins trois buts à 11 reprises en Serie A et au moins cinq à cinq reprises. Ils sont menés par le vétéran Josip Iličić, mais six joueurs ont marqué au moins sept buts.

Ils se penchent plus lourdement dans une formation 3-4-1-2 géniale que quiconque en Europe (la midtable de Ligue 1 Montpellier est la seule autre équipe qui se rapproche), et ils vous attaquent sous n’importe quel angle que vous leur donnez. Ils sont également prêts à risquer le désastre au nom de la poursuite du succès – ils ont abandonné au moins 10 buts de plus que chacune des trois équipes devant eux dans le tableau de Serie A.

Il s’agit du Mike Leach Air Raid du football européen. Nous devons les protéger et nourrir les Nerazzurri à tout prix. Mais ils ne détiennent qu’une avance de trois points sur la Roma pour la quatrième et dernière place de Serie A en Ligue des champions. FiveThirtyEight aime leurs chances, mais ils ont encore un travail évident à faire.

la Ligue

9. Qui remporte la dernière course Barca-Real Madrid?

L’Atletico Madrid a gagné au moins 76 points en Liga pendant sept années consécutives. Valence a gagné 77 en 2014-15 et Séville en a obtenu 76 cette même saison. Cela aurait été un bon moment pour l’un de ces clubs espagnols (ou tout autre, d’ailleurs) d’avoir vraiment son jeu ensemble – après tout, la barre est beaucoup plus basse que la normale en ce qui concerne la course au titre.

Dans l’état actuel des choses, Barcelone a deux points d’avance sur le Real Madrid en tête de la Liga, mais ils n’ont que le rythme pour 81-82 points. Aucun champion de la ligue n’a terminé avec moins de 85 points depuis 2007, et au cours des cinq dernières saisons, trois finalistes ont dépassé les 90. (L’Atletico a terminé troisième avec 88 en 2016.) Cependant, personne ne profite de la barre inférieure. L’Atletico souffre de sa pire performance offensive depuis des années et ne progresse que pour 63 points. Séville est sur le rythme pour 66. Valence est coincé à la septième place. Valence a été éliminée de la Ligue des champions par l’Atalanta tandis que le Barça (contre Napoli) et, plus probablement, le Real Madrid (contre Manchester City) pourraient être éliminés la semaine prochaine.

Héroïque Anfield de l’Atletico mis à part, cela n’a pas été la saison la plus mémorable de la Liga, mais c’est évidemment Barca contre Real pour la couronne une fois de plus, et aucune des équipes ne semble désireuse ou capable de prendre le contrôle. Le Barça a tiré quatre victoires consécutives en championnat pour prendre la tête, puis le Real l’a repris immédiatement avec une victoire 2-0 à El Clasico. Une semaine plus tard, Los Blancos s’inclinait 2-1 à la 12e place du Real Betis et redonnait l’avantage à Barcelone.

FiveThirtyEight donne au Barca un léger avantage dans la compétition – une chance de 62% sur les 38% du Real Madrid – mais en termes d’objectifs attendus (XG), la différence XG du Real de plus -26,8 par rapport au Barca plus-19,6 suggère qu’ils ont été le meilleure équipe jusqu’à présent. Défauts ou non, ces équipes semblent aussi égales que jamais et la course (si nous en obtenons un) va probablement se résumer.

10. Qui d’autre fabrique l’UCL depuis la Liga?

Hé, si presque tous les poids lourds et les poids lourds légers de votre ligue connaissent des saisons semi-décevantes en même temps, cela rend au moins la concurrence serrée, non? Avec cinq équipes à moins de cinq points de la troisième place – Séville (47 points), Getafe (46), Atletico (45), Real Sociedad (43), Valence (42) – cela devrait faire une course terriblement serrée pour le troisième d’Espagne et quatrième place en Ligue des champions.

Selon FiveThirtyEight, Séville (69% de chances de se qualifier pour l’UCL) et l’Atletico (52%) ont un petit avantage sur Getafe (43%) et la Real Sociedad (28%), avec Valence (5%) et Villarreal ( 1% avec 38 points) se tenant pour la vie chère.

Les objectifs attendus suggèrent que l’Atletico n’a pas eu de chance jusqu’à présent cette année. Leur XGD de plus-18,6 est facilement troisième meilleur et à peine derrière celui du Barça, mais ils épargnaient apparemment toute leur bonne fortune pour décharger sur Liverpool. Mais XGD convient qu’eux et Séville (plus-15,2) ont l’avantage de la qualité sur Sociedad (plus-9,9), Getafe (plus-5,8) et un Villarreal malchanceux (plus-10,7). Alors peut-être que nous connaissons déjà la réponse à celle-ci. Là encore, nous pensions que nous savions aussi ce qui allait se passer mardi à Liverpool.