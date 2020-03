Le déclin de José Mourinho à Tottenham

Après l’élimination rougissante dans les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre RB Leipzig (3-0 dans le tour, 3-1 au général) Jose Mourinho Il vit l’une de ses étapes les plus difficiles en tant qu’entraîneur, et sans aucun doute ses journées les plus compliquées à la tête de Tottenham Hotspur depuis qu’il a pris la direction des “ Spurs ” en novembre 2019.

L’entraîneur portugais est arrivé au club de Londres pour remplacer Mauricio Pochettino. L’Argentin, après avoir emmené son équipe en finale de la Ligue des champions qu’il a perdu contre Liverpool, n’a pas pu maintenir la tension dans un vestiaire qui n’a pas été renforcé en raison des tensions de trésorerie du club, s’est embarqué sur le paiement de son fantastique et cher Nouveau stade

LE CLOU DANS LA TOMBE DE MAURICE

Le match nul à domicile contre Sheffield United (1-1) a été le dernier clou dans la tombe de Pochettino. Enchaîner le cinquième match sans gagner pesait plus que ses cinq saisons et demie à Londres. Coulé dans le tableau, le Tottenham était quatorzième et a ajouté 14 points, à 20 du leader, le brillant Liverpool, à deux de la septième position qui est la première position de la Ligue Europa (Manchester United) et onze de la quatrième place, la première de Champions occupés par Manchester City.

L’équipe a montré un encéphalogramme plat, correspondant à autant de buts qu’elle a marqué (18-17) et sans football malgré la qualité de ses joueurs. Votre cadre supérieur, Daniel Levy, a estimé que l’arrivée de Jose Mourinho, le manager portugais énergique avec une vaste expérience dans les grands bancs en Europe (Porto, Real Madrid, Inter, Chelsea, United …) pourrait être le meilleur stimulant pour les “ Spurs ”, vaut la blague d’actualité et facile.

DÉMARRAGE À CHEVAL …

Mourinho Il a commencé avec Tottenham avec espoir, battant son rival de Londres West Ham à domicile (2-3). Il semblait que les mauvais moments étaient Jose, qui était passé de la proclamation de «The Special One» à des pleurs dans les interviews parce qu’il ne supportait pas d’être au chômage et aspirait aux bancs.

Peut-être Daniel Levy il devait soupçonner quelque chose de la façon dont il s’était débarrassé »Mou‘, disons plus brusque que britannique, Manchester United. L’entraîneur portugais a fini par affronter les occupants des vestiaires et des bureaux d’Old Trafford. En fait, le Portugais a vécu sa scène dans la plus longue cale sèche, onze mois sans formation.

Au lieu de cela, dans l’annonce officielle de sa signature, le président des Spurs a déclaré: “À José, nous avons l’un des entraîneurs les plus titrés du football. Il a beaucoup d’expérience, peut inspirer des équipes et est un excellent entraîneur.”

Tout un contrat avec le tweet de @ 2010MisterChip mardi dernier, après RB Leipzig-Inter, passant en revue les dernières années de Jose Mourinho en tant que technicien à partir des données:

RBL 3-0 TOT (FT)

Mourinho touche le fond et relie SIX matchs consécutifs sans gagner (Leipzig, Chelsea, Wolves, Norwich, Burnley et Chelsea) pour la PREMIÈRE FOIS en 20 ans de carrière d’entraîneur.

Eliminé de la Ligue des Champions 2019/20 en huitièmes de finale, encore une fois et quatre, pour Mourinho et Tottenham doit se concentrer sur la Premier League pour au moins sauver les meubles.

Il lui reste neuf jours pour rejoindre l’Europe et suivre l’avenir sportif d’un club qui a besoin des revenus de la Ligue des champions pour équilibrer un budget conditionné par le paiement de son tout nouveau stade.

LA LETTRE DU PREMIER MINISTRE

Éliminée en huitièmes de finale de la FA Cup par Norwich il y a à peine une semaine, et avec la Coupe de la Ligue décernée à Manchester City, la Premier League – et avec des nuances – est la bouée de sauvetage pour le prestige endommagé de Mourinho.

Les Spurs sont huitièmes de Premier League avec 41 points, dont la moitié ajoute Liverpool (82) à Jürgen Klopp, champion imminent. Et le plus inquiétant pour l’équipe londonienne: c’est à deux points de la septième place, la première qui se qualifie pour la Ligue Europa et occupe le Sheffield United (un match de moins); et est sept points derrière Chelsea (48) qui est quatrième, la dernière position qui se qualifie pour la Ligue des Champions.

Pour le moment, après être tombé sur RB Leipzig, Joseph Il désigna ses joueurs. Est-ce que ça ressemble à …