Le défenseur de Man Utd, Phil Jones, explique comment il a arrêté Cristiano Ronaldo

Manchester United insiste sur le fait qu’il était loin d’être découragé par la perspective de marquer Cristiano Ronaldo lors de l’une des performances les plus marquantes de sa carrière à Manchester United.

L’icône portugaise s’est heurtée à son ancien club pour la première fois trois ans après avoir déménagé au Real Madrid à l’été 2009, mais les choses ne se sont pas vraiment déroulées comme prévu.

Le match aller des huitièmes de finale au Bernabeu s’est terminé 1-1, alors qu’un Phil Jones âgé de 20 ans, déployé au milieu de terrain, a gardé Ronaldo, sauf un égaliseur de tête exceptionnel, silencieux dans sa propre cour.

Bien qu’il ait perdu le match à domicile à Old Trafford et quitté la compétition, Jones a admis que son audace l’a aidé à vaincre l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

L’international anglais a déclaré à MUTV: “Je pense que je suis rentré le lendemain et le lendemain soir, j’ai rattrapé mes amis et ils disent” vous avez joué au Bernabeu hier soir, contre Ronaldo “.

“Mais quand vous êtes si jeune, vous prenez tout cela dans votre foulée et prenez tout pour acquis. Ce n’est que lorsque vous regardez en arrière et pensez “wow, quelle occasion”.

“Ouais, c’est Ronaldo, et c’est une figure si emblématique et il a tant fait pour le sport, mais vous êtes si jeune, vous vous en fichez. Peu vous importe qui il est et ce qu’il a fait.

«Vous sortez simplement pour gagner un match de football, peu importe qui vous affrontez. C’est toujours ainsi que j’ai regardé le football. Je me fiche de qui je suis. Nous ne sommes que des êtres humains et ce n’est qu’un match de football. »

Jones a commencé le match au centre du parc à côté de Michael Carrick, avec des instructions claires à transmettre à son coéquipier anglais le plus souvent possible.

Il a ajouté: «J’avais Carras [Carrick] là-bas à côté de moi et, pour moi, il était massivement sous-évalué. Son décès et sa vision étaient une plaisanterie. C’était essentiellement mon travail de lui remettre le ballon, de nous faire jouer et c’est exactement ce que nous avons fait. »

