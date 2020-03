le dernier pays d’Amérique du Sud à arrêter le football

L’Argentine a décidé d’arrêter le football. Jusqu’à hier, c’était le seul pays d’Amérique du Sud dans lequel la balle continuait de rouler. Pour cette raison, les joueurs et les entraîneurs ont exprimé leur crainte de contracter le Coronavirus et se sont prononcés contre la décision du gouvernement national que le football continue d’être joué mais à huis clos. La maladie a déjà tué des milliers de personnes dans le monde et se propage en Argentine, où 65 cas et deux décès ont déjà été enregistrés.

17/03/2020 à 14:23

CET

Veronica Brunati

La décision d’arrêter le football argentin jusqu’au 31 mars a été prise hier, mais il sera communiqué aujourd’hui, après la première date de la Super League Cup.

La Copa América, qui doit être organisée conjointement entre l’Argentine et la Colombie, serait également reportée à l’année prochaine, pour donner lieu à la réorganisation des championnats locaux.

Association argentine de football, Super League et le syndicat des footballeurs avait décidé de respecter les mesures proposées par les autorités sanitaires et de jouer à huis clos. Le gouvernement national voulait également que le football continue de jouer. Et le président lui-même, Alberto Fernández, avait demandé que les chaînes qui détiennent les droits de retransmission du football, diffusent les images afin que les matches soient diffusés à la télévision. Le signal de TNT Sports, l’un des deux propriétaires de la licence, avait déclaré son intention de permettre “momentanément plus de personnes d’accéder au contenu”, contrairement à l’autre société, Fox Sports, qui n’a pas commenté.

Alejandro Malaspina, avait exprimé sa préoccupation en tant que leader pour les dommages économiques que son club subirait s’il ne concourait pas pour le Coronavirus. «Dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Arrêter le football a aussi ses risques, ses conséquences économiques. Le principal revenu de tous les clubs est la télévision. S’il n’y a pas de football, j’imagine qu’ils ne nous paieront pas. va couper la chaîne de paiement. Nous devons être conscients des décisions que nous allons prendre. Nous sommes tous dans le même bateau. ” Et il a condamné: “Si la télévision ne me paie pas, je n’ai aucun moyen de payer les joueurs.”

Mais l’intention de continuer avec le football en Argentine, c’était à contre-courant de ce qui avait été décidé dans les principales ligues du monde, et a rencontré le refus de l’équipe de River Plate et d’une grande partie des joueurs et des entraîneurs qui ont exprimé leur préoccupation que la ligue continuera à jouer même sans public dans le tribunaux. Jusqu’à hier, il est parvenu du président de la FIFA, Gianni Infantino, à toutes ses fédérations membres. Le message, destiné aux “chers amis du football”, appelait à “tout faire pour protéger les supporters, les joueurs, les entraîneurs et le reste les gens qui font partie de notre sport. “

“En particulier, les autorités du monde du football doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le virus de se propager davantage”, a demandé le plus haut responsable mondial du football.

Infantino a rappelé que “la santé et la solidarité sportivea devraient être les principes qui régissent les décisions qui sont prises à ce moment crucial “et il a conclu son message par une demande exhaustive:” protégez-vous et prenez soin des autres “.

Avec la lettre d’Infantino, les dirigeants argentins ont dû suspendre le football, bien que leurs intentions et leur maladresse dans la gestion de la situation aient été révélées.