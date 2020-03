Le doigt de Mou montre cruellement ses joueurs

L’élimination, juste et retentissante, de Tottenham devant Leipzig, va mettre un terme. Pour commencer, la première conséquence a été l’attaque cruelle et dure de Mourinho contre ses joueurs qui, comme toujours, ont cherché toutes les excuses sauf l’autocritique pour justifier la défaite.

“Nous sommes vraiment en difficulté. Nous ne sommes même pas une équipe, nous sommes un groupe de joueurs disponibles pour jouer et essayez de former une équipe. Nous n’avons pas d’attaquants et nous ne faisons pas de mal aux adversaires. C’est aussi simple que ça. Alors nos adversaires se sentent très à l’aise de nous attaquer, car ils savent que nous ne pouvons pas faire de mal “dit le Portugais.

Le technicien a justifié qu’il était optimiste lors de la conférence de presse précédant la réunion. “Bien sûr, j’étais très positif hier. C’est comme ça que je dois être tout le temps. J’ai motivé les joueurs, nous pensions, mais nous savons que pour le moment c’est très, très difficile. Les joueurs ont donné ce qu’ils pouvaient et c’est tout. Nous avons fait des erreurs et les avons analysées lors des matchs précédents. Il est probablement bon d’avoir des moments difficiles. Ce sont des moments qui peuvent mieux préparer l’avenir “, a-t-il déclaré.