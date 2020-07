Le gardien de but quitte le football pour poursuivre son rêve de MMA, à la suite d’autres stars du football qui ont changé de sport

Isaac Richards a abandonné le football professionnel pour poursuivre une carrière de combattant du MMA. Speed ​​Media / Icon Sportswire via .

Adelaide United a annoncé que Isaac Richards avait été libéré par le club australien de A-League avec effet immédiat pour permettre au gardien de poursuivre son rêve de devenir un combattant du MMA.

Richards est passé par l’Académie des jeunes d’Adélaïde et a réussi à faire une poignée d’apparitions seniors en tant que bouchon de réserve. Cependant, il a maintenant officiellement annoncé sa carrière de footballeur à 21 ans après avoir admis que ses passions sportives se situaient dans une toute autre arène.

« J’ai vu le football comme un excellent moyen de me sortir de certaines mauvaises choses que je faisais dans ma vie et cela m’a aidé à me développer en tant que personne », a déclaré Richards sur le site Web du club. « Je dois remercier Adelaide United de m’avoir donné l’opportunité d’être un footballeur professionnel et d’avoir aidé à me guider sur la bonne voie. Je leur dois beaucoup.

«Pour moi, les arts martiaux mixtes ont toujours été ma propre forme d’expression personnelle. Cela m’aide à comprendre et à gérer mes émotions.

« Je suis ravi de sortir de ma zone de confort et j’ai hâte de consacrer ma vie à ma véritable passion: les arts martiaux mixtes. »

Cela a bien vieilli. Bonne chance à toi Isaac! https://t.co/uDpfHeer00 pic.twitter.com/MvSkmF8Vxq – Adelaide United (@AdelaideUnited) 6 juillet 2020

Bruce Djite, directeur du football d’Adélaïde, a ajouté: « Ce n’est pas tous les jours qu’un joueur entre dans votre bureau et dit qu’il veut essayer de le faire en tant que combattant du MMA.

« Nous sommes déçus de perdre Isaac parce que nous avons toujours cru en son potentiel et en son talent de footballeur. Isaac nous a constamment impressionnés en tant que gardien de but prometteur.

« Cependant, nous ne ferions jamais obstacle à ce qu’un joueur suive sa passion et ses rêves. »

Richards ajoute son nom à la liste de plus en plus longue de footballeurs qui ont pris leur retraite ou mis de côté leurs moyens de subsistance de football pendant un certain temps afin d’essayer de tenter une nouvelle carrière sportive.

Petr Cech peut tout faire 🏒 ⚽️ Il a sauvé deux pénalités cruciales pour une victoire en fusillade! pic.twitter.com/YB7bv4veiS – ESPN FC (@ESPNFC) 13 octobre 2019

Ayant pris sa retraite du football l’an dernier, Cech a rejoint Guildford Phoenix dans la division sud de la Ligue nationale de hockey sur glace en tant que nouveau gardien de but.

L’ancien buteur de Chelsea et d’Arsenal a même sauvé quelques pénalités vitales lors de ses débuts, réalisant une performance d’homme du match pour remporter une victoire serrée à Phoenix.

Gabriel Batistuta (polo)

Après avoir pris sa retraite du football en 2005 à l’âge de 36 ans en raison d’une douleur chronique à la cheville, Batistuta a commencé à courir après ses coups de pied sportifs à cheval. Déjà passionné de polo, l’ancien attaquant argentin a recommencé à jouer au niveau élite et a ensuite remporté la prestigieuse Copa Stella Artois en 2009.

Rafael van der Vaart (fléchettes)

Une matinée amusante au #DenmarkOpen 🎯

J’ai vraiment hâte à mon prochain match demain! 😁 #letsplaydarts https://t.co/hrdtyLPnlT pic.twitter.com/qwuzZe2Jc5 – Rafael van der Vaart (@rafvdvaart) 4 mai 2019

Jamais du genre à jouer entièrement par le livre, l’ancien milieu de terrain du Real Madrid et de Tottenham Hotspur, Van der Vaart, a pris sa retraite du football en 2018 après un bref passage largement oubliable avec le club danois Esbjerg.

Il a ensuite surpris tout le monde en rejoignant le circuit de l’Organisation britannique de fléchettes (BDO) l’année suivante et en remportant même ses débuts professionnels à l’Open du Danemark – qui se tenait par hasard à Esbjerg.

Ivan Perišić a joué au beach-volley aujourd’hui 🙌 Professionnellement, internationalement contre l’opposition aux normes olympiques 👉 https://t.co/8Q3tkHT7S9 pic.twitter.com/1YIQOLUFxb – Major Volleyball Beach Series (@BeachMajors) 29 juin 2017

Bien qu’il n’ait pas encore pris sa retraite du football, l’ailier du Bayern Munich Perisic s’est déjà forgé une carrière secondaire en tant que joueur de beach-volley assez décent, représentant même son pays lors d’un événement international en 2017.

Paolo Maldini (tennis)

Premier point pour Paolo Maldini (🎥 @ ATPChallenger) pic.twitter.com/wfVnWDBmG3 – doublefault28 (@ doublefault28) 27 juin 2017

L’un des footballeurs les plus décorés de tous les temps, la légende de l’AC Milan, Maldini, a plongé dans le monde du tennis professionnel en 2017, mais a subi une défaite lors de ses débuts en double ATP compétitif – tombant de l’Aspria Tennis Cup en deux sets.

Andriy Shevchenko (golf)

Shevchenko est un passionné de golf et participe régulièrement à des événements pro-am dans le monde entier. Cependant, après sa retraite du football, le vainqueur du Ballon d’Or a tenté de lancer une carrière professionnelle, en participant à la Coupe Supérieure Kharkov 2013 dans son Ukraine natale.

Malheureusement, son implication a pris fin prématurément après avoir raté la coupe le jour de l’ouverture, terminant 40 tirs à la dérive du leader.

Clive Allen (football américain)

Bien avant qu’Harry Kane ne révèle son ambition dans la NFL, son compatriote attaquant de Tottenham, Clive Allen, a fait le saut dans le football américain lorsqu’il s’est engagé comme botteur pour les London Monarchs en 1997.

Allen a démissionné après une saison dans la NFL Europe après avoir révélé qu’il ne réalisait pas qu’il pouvait réellement se faire frapper sur le terrain.

Tim Wiese, Grant Holt (lutte professionnelle)

Ça arrive enfin! @WWE pic.twitter.com/ZRRjss9Ce0 – Tim Wiese (@Tim_Wiese) 7 juin 2016

Grant Holt a fait la une des journaux en 2018 lorsque l’ancien attaquant de Norwich City a fait ses débuts en lutte lors d’un événement au Royaume-Uni.

Cependant, la piste a été tracée plusieurs années plus tôt par Tim Wiese, qui a renoncé à son objectif de concert pour Hoffenheim pour décrocher un contrat avec la WWE.

Andre Villas-Boas, Jerzy Dudek (sport automobile)

Du manager de football au pilote de course. Andre Villas-Boas a bouclé la première étape du Rallye Dakar: https://t.co/3FKYRPkVuP pic.twitter.com/d0qkp5Crvz – ESPN UK (@ESPNUK) 8 janvier 2018

Après s’être incliné avec le Real Madrid en 2011, Dudek a réalisé son ambition de devenir pilote de course quelques années plus tard en participant à la Volkswagen Castrol Cup 2014 – un championnat qui a parcouru les circuits de l’Europe de l’Est.

Fidèle au thème du sport automobile, Villas-Boas a levé les sourcils en 2018 lorsqu’il a quitté son poste d’entraîneur SIPG de Shanghai pour participer au rallye d’endurance de Dakar de cette année.

Malheureusement, le Portugais n’a duré que quatre étapes avant qu’un terrible accident ne le voie hospitalisé pour une blessure au dos.