Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, réagit à la défaite «injuste» des Wolves

Jose Mourinho a réagi à la défaite de Tottenham face aux Wolves (Photo: .)

Jose Mourinho pense que la défaite de Tottenham face aux Wolves était «injuste» et dit que son équipe des Spurs méritait au moins un point.

Les Wolves ont battu dimanche un thriller de cinq buts dans le nord de Londres pour grimper au-dessus des Spurs en sixième position et se rapprocher de trois points de Chelsea, quatrième.

Tottenham a mené deux fois grâce à Steven Bergwijn et Serge Aurier, mais les buts de Matt Doherty, Diogo Jota et Raul Jimenez ont vu les Wolves revenir à Molineux avec les trois points.

S’exprimant après la défaite, Mourinho a déclaré: «Je pense que c’est injuste. Les joueurs ne méritaient pas la défaite.

«Nous avons été punis par, je dirais, des erreurs de mentalité. Vous devez être impitoyable contre des équipes comme les loups qui jouent fantastiquement bien sur la contre-attaque.

«Nous méritons bien plus que ces résultats, mais voici ce que c’est. Les trois premiers se sont bien combinés, ils ont fait ce qu’ils pouvaient. Ils ont fait le plan sur lequel nous avons travaillé au cours de la semaine.

“Nous avons eu beaucoup d’arrivées dans des positions dangereuses, mais c’est assez frustrant de voir qu’ils n’ont pas ce sentiment.”

Football



Mourinho a ajouté: “ Je pense qu’Eric Dier a très, très bien joué au centre-arrière, donc quand le joueur que vous apportez en remplacement joue très, très bien, la question pourrait être pourquoi avez-vous joué Dier et non pourquoi avez-vous omis Toby Alderweireld et Jan Vertonghen.

«J’ai essayé de jouer avec Davinson Sanchez et Tanganga qui sont les deux joueurs les plus rapides. Dier est parce qu’il est un joueur de milieu de terrain, il a la possibilité de sortir avec le ballon et de jouer en tant que joueur de milieu de terrain supplémentaire.

“Je pensais qu’ils s’en sortaient très bien en dehors des objectifs qui sont la responsabilité collective, pas la responsabilité individuelle.”

Tottenham affrontera Norwich City lors de la Coupe d’Angleterre mercredi soir.

