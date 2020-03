Le message d’Adrián San Miguel après le KO de Liverpool

Liverpool, actuel champion d’Europe, est déjà sorti de la Ligue des champions après avoir subi un retour historique de l’Atlético Dans lequel l’espagnol Arián San Miguel a été un protagoniste négatif, en particulier dans le premier but de l’Atlético de Madrid, qui a donné tous les espoirs aux fabricants de matelas. Il n’était pas non plus très bien sur les autres cibles des matelas, tandis que dans l’autre zone, Jan Oblak a sauvé ceux du «Cholo» Simeone avec ses interventions.

12/03/2020 à 10:51

À la fin du match, et une fois l’élimination éliminée, le gardien de but de Séville de Liverpool a utilisé les réseaux sociaux pour exprimer son mécontentement et Bien qu’il ne se soit pas excusé directement, il a reconnu que ce qui s’était passé était inattendu.

Très triste et déçu pour le résultat de ce soir, clairement pas ce à quoi nous nous attendions. Merci à tous les fans pour leur soutien, nous avons encore de gros objectifs devant nous cette saison. @ LFC revient toujours pic.twitter.com/sMVqQqp4qF

– Adrián San Miguel (@AdriSanMiguel) 11 mars 2020

“Très triste et déçu par le résultat de ce soir, clairement pas ce à quoi nous nous attendions. Merci à tous les fans pour le soutien, nous avons encore de grands objectifs devant nous cette saison. Liverpool revient toujours “, étaient les mots de l’exportateur Betis et West Ham, partant dans le but «rouge» pour la blessure d’Alisson Becker.