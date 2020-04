Le patron de Barcelone, Setien, rêve de défiler le trophée UCL devant des vaches dans sa ville natale

Les joueurs et les supporters de Barcelone se réunissent pour montrer leur soutien dans la lutte contre le coronavirus.

Sid Lowe explique comment la suspension du football a mis en lumière les problèmes de longue date de Barcelone.

L’entraîneur de Barcelone, Quique Setien, a plaisanté en disant qu’il passait son temps en lock-out à rêver de défiler le trophée de la Ligue des champions devant les vaches dans son village natal.

Setien, 61 ans, a supervisé son tout premier match de Ligue des champions en février lorsque le Barça a été contraint à un match nul 1-1 par Napoli en Italie lors du match aller de son dernier match de 16 matches. Le match retour, prévu au Camp Nou en mars, n’a pas encore été joué en raison de l’arrêt du football imposé par les coronavirus à travers l’Europe.

“J’ai dit aux joueurs à plusieurs reprises que je suis pressé [to win trophies]”, a déclaré Setien, qui est le plus ancien manager de la Liga, dans une interview à TV3.

“Je n’ai pas beaucoup de temps à perdre et j’aimerais gagner la Ligue des Champions ou la Liga. Si je pouvais gagner les deux, c’est encore mieux. Bien sûr, j’en ai rêvé – et de montrer les Champions Trophée de la ligue pour les vaches de retour à Liencres [the village where he lives]. “

Setien, qui a remplacé Ernesto Valverde en tant que patron du Barca en janvier, faisait référence à un commentaire qu’il avait fait lors de sa présentation lorsqu’il a dit qu’il avait du mal à comprendre qu’on lui avait confié le travail après avoir passé la veille à marcher parmi les vaches dans le nord de l’Espagne.

Cependant, l’entraîneur du Barça n’est pas pressé que le football revienne au milieu de la pandémie de coronavirus.

La semaine dernière, le chef de la Liga, Javier Tebas, a révélé trois dates possibles de reprise du football national en Espagne à huis clos – la première étant fin mai – et le football européen devrait reprendre après. Mais étant donné l’incertitude entourant le moment où la normalité pourra reprendre, toutes les dates sont provisoires.

“Il est accessoire que la Liga soit en mesure de terminer ou non”, a ajouté Setien. “Nous sommes dans une situation vraiment difficile et ce qui m’inquiète vraiment, c’est de trouver les solutions à la crise le plus rapidement possible. Tout le reste est superflu, je ne lui donne pas beaucoup d’importance.”

Le Barça reste à deux points du sommet de la Liga, mais Setien dit qu’il ne se sentirait pas comme un champion si la saison était annulée et le titre décerné à la Blaugrana.

“Ce que j’aimerais, c’est gagner la ligue en jouant les matchs restants”, a-t-il déclaré. “Je ne sais pas si maintenant [Barca’s lead] serait suffisant pour décerner le titre. Je ne vais pas me sentir champion, même si nous avons deux points de plus que lorsque je suis arrivé au Real Madrid.

“Mais je suis indifférent à tout cela pour le moment. Si nous devons terminer la saison sans jouer, arrêtez-la, mais si nous continuons, génial, car cela nous permettra d’essayer de maintenir l’avantage que nous avons maintenant au sommet . “